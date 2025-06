Izraelski brezpilotniki in tanki streljali na ljudi / Ubitih najmanj 47, več kot 200 ranjenih

Žrtve ob centrih za razdeljevanje pomoči v Gazi

Izraelske sile so danes po podatkih civilne zaščite v Gazi ubile najmanj 47 Palestincev, zbranih blizu enega od centrov za razdeljevanje pomoči na jugu enklave, ki jih upravlja ameriško-izraelska Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), poročajo tuje tiskovne agencije.

"Izraelski brezpilotniki so streljali na ljudi, nekaj minut kasneje pa so nanje streljali še s tanki," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočil predstavnik civilne zaščite v Gazi. Dejal je, da je bilo ubitih najmanj 47 Palestincev, še več kot 200 pa je ranjenih.

Incident se je zgodil na območju med mestoma Rafa in Han Junis na jugu Gaze, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Žrtve so po navedbah lokalnih zdravstvenih virov odpeljali v bolnišnico Al Naser v Han Junisu, ki se je že prej soočala s hudo prezasedenostjo zaradi množice mrtvih in ranjenih.

Eden od zdravnikov v bolnišnici je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa potrdil, da so danes sprejeli skoraj 300 mrtvih in ranjenih, ki so bili tarča napada z droni in tanki med čakanjem na humanitarno pomoč.

Odkar je ameriško-izraelska Humanitarna fundacija za Gazo (GHF) konec maja v Gazi prvič odprla centre za razdeljevanje pomoči, so izraelske sile v njihovi okolici že večkrat streljale na Palestince. Skupno število ubitih v tovrstnih incidentih je danes preseglo 400.

Izraelska vojska današnjega incidenta za zdaj ni komentirala, v preteklosti pa je večkrat potrdila, da je sprožila "opozorilne strele" proti prebivalcem Gaze, ki pred tem domnevno niso upoštevali določenih poti do centrov za razdeljevanje pomoči.

Agencije ZN in večje humanitarne organizacije, ki delujejo v Gazi, so večkrat kritizirale delovanje GHF, ker fundacija po njihovi oceni ne izpolnjuje mednarodnih standardov za razdeljevanje humanitarne pomoči in ogroža življenja civilistov.