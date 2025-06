»Globoka družbena kriza, pred katero ne more molčati noben človek dobre volje«

Predsednik Katoliške škofovske konference ZDA, nadškof Thomas Broglio, je Američane pozval, naj ne bodo tiho glede ostrih politik vlade predsednika Donalda Trumpa do priseljencev

Predsednik Katoliške škofovske konference ZDA, nadškof Thomas Broglio, je v ponedeljek Američane pozval, naj ne bodo tiho glede ostrih politik vlade predsednika Donalda Trumpa do priseljencev. Množične aretacije in izgoni po njegovih besedah predstavljajo "globoko družbeno krizo, pred katero ne more molčati noben človek dobre volje".

"Nihče si ne more zatiskati ušes pred presunljivimi klici tesnobe in strahu, ki jih je slišati v skupnostih po vsej državi. Ukrepi kazenskega pregona namenjeni ohranjanju reda in zagotavljanju varnosti skupnosti, so nujni za skupno dobro. Vendar pa sedanja prizadevanja daleč presegajo ukrepe proti tistim s kriminalno preteklostjo," je zapisal Broglio.

"V kontekstu resno pomanjkljivega sistema priseljevanja, množične aretacije in odstranitve naših sosedov, prijateljev in družinskih članov zgolj na podlagi statusa priseljevanja - zlasti na načine, ki so samovoljni ali brez ustreznega postopka - predstavljajo globoko družbeno krizo, pred katero ne more molčati noben človek dobre volje," je zapisal nadškof.

Proti vladni politiki do priseljencev so v soboto protestirali milijoni po vseh ZDA, Trump pa se je odzval tako, da je napovedal agresivne taktike proti priseljencem v vseh večjih demokratskih mestih, ne le v Los Angelesu.

Prvič doslej v 116-letni zgodovini se je največja organizacija za pravice temnopoltih v ZDA (NAACP) odločila, da letos predsednika ZDA ne bo povabila na svojo letno konvencijo, ki bo julija v Charlottu v Severni Karolini.

Predsednik NAACP, ki je vpletena v številne tožbe proti Trumpovi vladi, Derrick Johnson je na novinarski konferenci v ponedeljek dejal, da Trump aktivno dela proti osnovni misiji njihove organizacije, kar je napredovanje državljanskih pravic.