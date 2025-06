»Brezdomstvo in pomanjkanje stanovanj sta v Ljubljani resen problem«

Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da bo do konca leta 2027 kvadratni meter v mestu stal 3000 evrov brez davka

Ljubljanski župan Zoran Janković

© Borut Krajnc

Ljubljanski župan Zoran Janković je na novinarski konferenci ocenil, da je brezdomstvo resen problem tudi v Ljubljani. Meni, da je rešitev v dostopnih stanovanjih in možnostih za delo, pa tudi izobraževanju. Gradijo številna stanovanja, kar bo vplivalo na to, da bo do konca leta 2027 kvadratni meter v mestu stal 3000 evrov brez davka, je ponovil.

"Brezdomstvo je resen problem tudi v Ljubljani in tudi pomanjkanje stanovanj," je dejal Janković. S tem se je odzval na novinarsko vprašanje o izsledkih raziskave o brezdomstvu v Ljubljani, ki jo je za Slovenijo koordinirala ljubljanska fakulteta za družbene vede. Med drugim so ugotovili, da se povečuje brezdomstvo med mladimi ter da je vzrok brezdomstva pri nekaterih tudi odpoved najemnega razmerja.

Župan je ponovil, da zaupa ideji premiera Roberta Goloba, da bodo v desetih letih za stanovanjsko gradnjo namenili 100 milijonov evrov letno. Kot je dejal župan, v Ljubljani trenutno gradijo 300 stanovanj, pri čemer je izpostavil lokacije Zvezna ulica, Mesarska, Litijska in Rakova Jelša.

100 postelj za brezdomce

Prav tako so začeli projekt vzpostavitve 100 postelj za brezdomce, na vogalu Fabjanovega mostu in Poljanske ceste. "To je odgovor mesta na problem ljudi, ki nimajo za najemnino," je dejal župan.

Kot je ponovno napovedal, se bo cena stanovanj v Ljubljani v naslednjih letih znižala. To je pripisal velikemu številu stanovanj, ki jih gradijo in so še predvidena.

Dejal je tudi, da je v mestu še vedno veliko študentov brez namestitve. "Nujno je zgraditi objekt s 1000 posteljami," je povedal ob tem. Lokacije obstajajo, vendar so v domeni države, je dodal.

Janković se je odzval tudi na zapis, ki je zaokrožil po spletu, v katerem je meščanka opozorila na previsoke temperature na mestnih avtobusih. "Vsi naši avtobusi, ki so vozni, imajo klimo," je zatrdil župan. Pripomba meščanke je v zadnjem času edina v zvezi z delom Ljubljanskega potniškega prometa, je še povedal.