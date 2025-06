Trump / »Macron se vedno moti«

Predsednik ZDA Donald Trump je zanikal trditve francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da je bilo prizadevanje za premirje med Izraelom in Iranom razlog za njegov predčasen odhod z vrha skupine G7 v Kanadi

Predsednik ZDA Donald Trump je zanikal trditve francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da je bilo prizadevanje za premirje med Izraelom in Iranom razlog za njegov predčasen odhod z vrha skupine G7 v Kanadi. Trump je dejal, da ne želi premirja, temveč "resničen konec" konflikta. Omenil je tudi "popolno predajo" Irana.

"Ne iščemo premirja, iščemo nekaj boljšega od premirja," je Trump davi povedal v izjavi za medije ob vrnitvi iz Kanade. V tej državi se sicer danes zaključuje vrh skupine G7, ki ga je predsednik ZDA predčasno zapustil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je dodal, da si želi "resničnega konca" konflikta med Izraelom in Iranom. Omenil je tudi "popolno predajo" Irana in posvaril, da se bodo ZDA odločno in silovito odzvale na vsak morebiten napad na ameriške vojake ali oporišča na Bližnjem vzhodu.

Predsednik ZDA je pred tem kritiziral francoskega kolega Macrona, ki je v ponedeljek zvečer ob robu vrha G7 namignil, da je prišlo do ponudbe za srečanje in diplomatsko izmenjavo stališč med ZDA in Iranom. "Če bodo ZDA dosegle premirje, bo to zelo dobro," je menil Macron.

"To ni res! Nima pojma, zakaj sem zdaj na poti nazaj v Washington, vendar to zagotovo nima nič opraviti s premirjem. Gre za nekaj veliko večjega. Namerno ali ne, Emmanuel se vedno moti," pa je na svojem družbenem omrežju Truth Social po odhodu iz Kanade zapisal Trump.

Donald Trump,

predsednik ZDA

V novi objavi je kasneje sporočil še: "Na noben način in v nobeni obliki se nisem obrnil na Iran za 'mirovne pogovore'. To je samo še ena POPOLNOMA IZMIŠLJENA, LAŽNA NOVICA! Če želijo pogovore, vedo, kako me lahko dosežejo. Morali bi sprejeti ponudbo, ki je bila na mizi - rešili bi veliko življenj!!!"

Bela hiša je sicer kot razlog za Trumpov predčasen odhod iz Kanade navedla razmere na Bližnjem vzhodu. ZDA ob tem še vedno vztrajajo, da neposredno ne sodelujejo v izraelskih napadih na Iran, četudi je Trump islamski republiki večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem.

Izrael in Iran medtem nadaljujeta medsebojno obstreljevanje, potem ko je Izrael s petkovim obsežnim napadom na Iran sprožil nov val zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu. Medsebojni napadi so doslej terjali več kot 240 življenj, veliko večino na iranski strani.