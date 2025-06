Nemčija / »Izrael opravlja umazano delo za vse nas«

Nemški kancler Friedrich Merz je izrazil močno podporo Izraelu pri napadih na Iran

Nemški kancler Friedrich Merz je izrazil močno podporo Izraelu pri napadih na Iran. Dejal je, da Izrael "opravlja umazano delo za vse nas". Tako Merz kot britanski premier Keir Starmer sta sicer ocenila, da za zdaj ni mogoče reči, ali se bodo ZDA neposredno vključile v spopade med Izraelom in Iranom.

"To je umazano delo, ki ga Izrael opravlja za vse nas. Tudi mi smo žrtve tega režima. Ta režim mul je prinesel smrt in uničenje v svet," je v intervjuju za nemške medije ob robu vrha skupine G7 v Kanadi dejal Merz.

Menil je tudi, da so izraelski napadi, ki so se začeli v petek, znatno oslabili iranski režim pod vodstvom 86-letnega vrhovnega voditelja, ajatole Alija Hameneja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izrael je minuli petek sprožil napade na Iran, pri čemer je bilo že prvi dan ubitih več vodilnih iranskih jedrskih znanstvenikov in visokih poveljnikov oboroženih sil, med njimi tudi načelnik generalštaba iranske vojske Mohamad Bageri in vrhovni poveljnik iranske revolucionarne garde Hosein Salami.

Državi od takrat nadaljujeta z medsebojnim obstreljevanjem, ki je po zadnjih podatkih terjalo več kot 240 življenj, veliko večino na iranski strani.

Režim v Iranu si po oceni nemškega kanclerja ne bo mogel povrniti nekdanje moči, kar bi lahko v negotovost pahnilo dolgoročnejšo prihodnost države.

Merz je v luči ugibanj o vpletenosti ZDA v vojno na strani Izraela menil še, da se predsednik Donald Trump za zdaj ni odločil, ali bo ameriška vojska neposredno posredovala v konfliktu med Izraelom in Iranom.

"Zdaj je veliko odvisno tudi od tega, v kolikšni meri se je iranski režim pripravljen vrniti za pogajalsko mizo," je še dejal.

Trump je sicer danes po predčasnem odhodu z vrha G7 v Kanadi ob vrnitvi v ZDA dejal, da ne želi premirja, temveč "resničen konec" konflikta med Izraelom in Iranom. Omenil je tudi "popolno predajo" Irana in sporočil, da bi Teheran moral sprejeti ponudbo, ki je že bila na mizi.

Britanski premier Starmer, ki se prav tako mudi na vrhu G7, je medtem po navedbah AFP danes ocenil, da "Trump v Kanadi ni dal nobenega znaka, da bi se Združene države vključile v konflikt med Izraelom in Iranom".

Voditelji držav skupine G7 so v ponedeljkovi skupni izjavi na vrhu v Kanadi pozvali k umiritvi "iranske krize" in razmer v regiji, v izjavo pa so vključili tudi poziv k prekinitvi ognja v Gazi. V Teheranu so v odzivu skupino obtožili, da se je s takšno izjavo postavila na stran Izraela.