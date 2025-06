Zdravstveni sistem v Gazi se približuje robu propada

Palestinski otrok, ranjen med izraelskim napadom na Gazo

© Združeni narodi (ZN) / Flickr

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pozvala k nujni dostavi goriva v Gazo, saj v nasprotnem primeru bolnišnice v enklavi ne bodo mogle več delovati. Po besedah predstavnika WHO na palestinskih ozemljih Rika Peeperkorna je tamkajšnji zdravstveni sistem na robu propada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Skupaj s kritičnim pomanjkanjem zalog se zdravstveni sistem približuje robu propada," je dejal Peeperkorn.

Opozoril je, da v Gazi trenutno minimalno ali delno deluje 17 od 36 bolnišnic. Skupno imajo okoli 1500 postelj, kar je 45 odstotkov manj kot pred začetkom vojne. Deluje tudi sedem terenskih bolnišnic, a vse samo z minimalno dnevno količino goriva, ki ga kmalu ne bo več.

Poudaril je, da se bodo brez goriva ustavile vse ravni oskrbe, kar bo povzročilo še več smrti in trpljenja, kar pa je mogoče preprečiti.

Po njegovih besedah bolnišnice že sedaj preklapljajo med generatorji in baterijami za napajanje ventilatorjev, aparatov za dializo in inkubatorjev. Brez goriva ne morejo voziti reševalna vozila, v bolnišnice pa ni mogoče dostaviti zalog. Poleg tega so terenske bolnišnice v celoti odvisne od generatorjev, medtem ko bi brez elektrike odpovedala tudi hladna veriga za shranjevanje cepiv.

Od začetka vojne v Gazi, ki jo je sprožil napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael oktobra 2023, je Izrael v vojaških operacijah v Gazi ubil že 55.493 ljudi in uničil enklavo. Prebivalci se zaradi blokade humanitarne pomoči soočajo z vsesplošnim pomanjkanjem.