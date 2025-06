»Če bi vlada to sprejela, bi rešili marsikatero zagato«

KOMENTAR DNEVA

"Mi obravnavamo zadeve na lokalni ali državni ravni, statistično je na lokalni še več sivine oziroma manj prijav. Mi odločamo na podlagi prijav, dokazov, izpovedi prič. In v primeru javnih naročil opravimo svoje delo. Pogledamo tisto, kar je v naši pristojnosti. Ker pa ocenjujemo, da so javna naročila problematična, smo že lani predlagali predhodno regulacijo. To pomeni določitev meril in tehnične specifikacije javnega naročila, še preden se začne postopek. Tam obstaja možnost, da se ljudje dogovorijo, in mi si želimo, da bi bila ta faza bolj pregledna. Tudi ko smo predlagali to priporočilo za velike infrastrukturne projekte, smo zagovarjali, da morajo biti vse faze takšne. Če bi vlada to sprejela in dala v postopek, bi rešili marsikatero zagato, ker bo vse lahko bolj transparentno."

"Mi skrbimo za preprečevanje korupcije s krepitvijo vrednot in standardov, da ljudje ne bi zapadali v take situacije. Naše delo je v javnem interesu, ker vsako koruptivno ravnanje oškoduje tudi javno premoženje."

(V slovenski politiki se je prijelo, da lahko preživiš z banaliziranjem institucij, je med drugim v intervjuju za oddajo Ob osmih na Radiu Slovenija dejal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi)