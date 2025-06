Potni listi z oznako X označuje spolno identiteto, ki ni striktno moška (M) ali ženska (F)

Sodišče v ZDA odredilo izdajanje potnih listov transspolnim osebam

Ameriška zvezna sodnica je v torek vladi predsednika Donalda Trumpa odredila, da mora transspolnim Američanom ponovno začeti izdajati potne liste z oznako X, ki označuje spolno identiteto, ki ni striktno moška (M) ali ženska (F), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je po vrnitvi na oblast z izvršnim ukazom določil, da v ZDA obstajata le moški in ženski spol, njegova vlada pa je prenehala izdajati dokumente za transspolne osebe in osebe z drugimi spolnimi identitetami, ki so v dokumentih označene s črko X.

Sodnica Julia Kobick je aprila izvajanje Trumpove politike blokirala za šest transspolnih oseb, ki so tožile vlado, v torek pa je svojo sodbo razširila na vse transspolne in nebinarne prebivalce ZDA, ki jih je sprememba politike prizadela.

State Departmentu je ukazala, da mora do morebitne drugačne odločitve višjega sodišča takoj začeti izdajati potne liste vsem transspolnim in nebinarnim osebam.

State Department je takšen potni list prvič izdal oktobra 2021 pod nekdanjim predsednikom Joejem Bidnom, pri čemer je bila oznaka X rezervirana za nebinarne in interspolne osebe.