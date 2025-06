Županja Los Angelesa ukinila policijsko uro

Karen Bass je sicer dejala, da bo ukrep morda ponovno uveden

Županja Los Angelesa Karen Bass je v torek ukinila policijsko uro, ki jo je prejšnji teden uvedla zaradi protestov proti agresivni politiki zvezne vlade do priseljencev, saj se je položaj sedaj umiril. Odvetniki vlade pa so na prizivnem sodišču zagovarjali predsednikovo mobilizacijo nacionalne garde, poročajo ameriški mediji.

Županja Bass je za nekaj ulic v samem središču Los Angelesa prejšnji teden uvedla policijsko uro od osmih zvečer do šestih zjutraj, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v mesto kljub nasprotovanju guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma poslal nacionalno gardo in marince.

"Policijska ura je bila večinoma uspešna za zaščito trgovin, restavracij, podjetij in stanovanjskih skupnosti pred nepridipravi, ki jim ni mar za priseljence," je v torek dejala županja, vendar je ob tem opozorila, da se na "zmešnjavo iz Washingtona" še vedno prilagajajo in da bo morda ukrep ponovno uveden.

Newsom je Trumpa medtem tožil zaradi neupravičenega prevzema nadzora nad nacionalno gardo Kalifornije in na prvi stopnji prejšnji četrtek zmagal, vendar je zvezno prizivno sodišče le nekaj ur kasneje Trumpu začasno ugodilo do konca postopka. Prizivni sodniki v San Franciscu so v torek poslušali argumente odvetnikov Bele hiše in Kalifornije, odločitve pa še niso sprejeli.

Protesti v Los Angelesu so v začetku meseca izbruhnili zaradi agresivnih taktik zvezne službe za priseljevanje in mejo (Ice) in Trump je mobiliziral 4000 pripadnikov nacionalne garde in 700 marincev, ki pa med protesti praktično niso imeli dela, saj so bili ti omejeni. Vojaki in gardisti trenutno ščitijo zvezni zapor, kamor Ice zapira priseljence, in agentom pomagajo pri racijah.

Odvetniki Trumpove vlade so na zveznem sodišču trdili, da mora nadzor nad nacionalno gardo ostati v rokah predsednika ZDA, sicer agenti Ice ne bodo mogli opravljati svojega dela, ker jih lokalne oblasti nočejo zaščititi. Odvetnik Kalifornije Samuel Harbourt pa je dejal, da so policisti v Los Angelesu med nemiri aretirali 1000 ljudi, pri čemer Trumpovi ekstremni ukrepi niso bili potrebni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trumpovi ukrepi so v soboto privedli tudi do najbolj množičnih protestov v zgodovini ZDA, saj je proti politiki njegove vlade po vsej državi potekalo skoraj 2000 protestov s skupno udeležbo okrog pet milijonov ljudi, je poročala ameriška televizija NBC.

