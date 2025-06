Milan Kučan o politični sredini

IZJAVA TEDNA

»Ko je moj starejši otrok hodil v šolo in so se začeli učiti matematične množice, nisem zastopil tega, kaj je prazna množica. In dostikrat se mi zdi, da je ta govor o sredini prazna množica.«



— Milan Kučan, prvi predsednik države, v oddaji Marcel na TV SLO 1 o politični sredini