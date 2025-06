»Trenutno vsi vektorji kažejo v smeri poglabljanja vojne«

IZJAVA DNEVA

"Žal se moram strinjati z vami, da trenutno vsi vektorji kažejo v smeri poglabljanja te vojne. Zelo nevarna in verjetna je tudi njena širitev, kar se tiče regionalnih pritiskov. Tudi vsaka vojaška operacija se na koncu konča s sporazumom, z diplomatskim delovanjem. Diplomatsko delovanje je nujno potrebno in v tem primeru bomo zelo verjetno prišli ponovno do tistega starega vprašanja, do katerega vedno pridemo, ko govorimo o Bližnjem vzhodu. To je vprašanje rešitve dveh držav in tukaj je zelo veliko dela za diplomate, tako zdaj kot tudi v prihodnosti. Žal bi rešitev lahko mogoče kdaj že dosegli. Upam, da bo posebej Združenim državam uspelo ujeti ta trenutek in izkoristiti. Evropska unija, ki pa se v tem primeru lahko pogovarja in z Iranom in z Izraelom, pa lahko tudi tukaj odigra neko malo pomembnejšo vlogo."

(Bogdan Batič, slovenski veleposlanik v Tel Avivu, o tem, ali bi z delovanjem diplomacije lahko prišlo do vsaj delne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu; v intervjuju za oddajo Odmevi na TV Slovenija)