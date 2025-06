Pospešena evakuacija tujih državljanov

Obstreljevanja med Iranom in Izraelom

Zaradi vsakodnevnega obstreljevanja med Iranom in Izraelom poteka pospešena evakuacija tujih državljanov. Obenem je Izrael začel vračati svoje državljane, ki se zaradi ustavitve komercialnih letov niso mogli vrniti v domovino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odkar je Izrael v petek z obsežnim napadom na Iran sprožil nov krog zaostrovanj na Bližnjem vzhodu, si vse več držav po vsem svetu prizadeva za evakuacijo svojih državljanov iz obeh držav, ki se od petka vsak dan medsebojno obstreljujeta.

Vsakodnevni medsebojni napadi so ustavili vse komercialne lete. Številne države, vključno s Slovenijo, zato na različne načine in z medsebojnim sodelovanjem poskušajo olajšati odhod svojim državljanom iz konfliktnih območij.

Kitajska je danes sporočila, da je Iran zapustilo skoraj 800 njenih državljanov, v teku pa je odhod še več kot tisoč ljudi. Nekateri Kitajci so uspešno zapustili tudi Izrael, je sporočilo zunanje ministrstvo v Pekingu.

Evakuacije nadaljuje tudi Rusija. Ruski veleposlanik Anatolij Viktorov je pojasnil, da so Izrael prek Egipta zapustili družinski člani diplomatskega osebja.

Hrvaška je medtem napovedala, da bo sledila vzoru drugih držav in iz Izraela in Irana evakuirala diplomatsko osebje. Pri tem je zunanji minister Gordan Grlić Radman spomnil na konzula in njegovo soprogo, ki sta bila lažje poškodovana v prvem iranskem napadu. Njuno stanovanje je bilo povsem uničeno, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Nizu držav, ki evakuirajo svoje državljane, so se danes pridružile še Poljska, Severna Makedonija, Albanija in Grčija. Grško letalstvo je iz egiptovskega Šarm el Šejka prepeljalo 105 ljudi, med njimi številne tujce, tudi državljane ZDA.

Svoje državljane je v domovino vrnila tudi Bolgarija. Na letu iz egiptovskega letovišča, ki je ponoči pristal v Sofiji so bili prav tako tujci, po poročanju regionalnega portala BalkanInsight tudi Slovenci.

Prav v Šarm el Šejku se je po zadnjih podatkih nahajala prva skupina Slovencev, ki je zapustila Izrael. Veleposlanik v Tel Avivu Bogdan Batič je v torek zvečer za Televizijo Slovenija pojasnil, da se bodo od tam "počasi vračali s posebnim poletom v Slovenijo". Pri tem je omenjal, da so glede umika državljanov v stiku z Bolgari.

Pred tem so na zunanjem ministrstvu pojasnili, da so Iran zapustili trije Slovenci. Dodali so, da so pomagali tudi pri odhodu Slovenca iz Jordanije.

V Izrael je medtem danes prispelo prvo letalo izraelske družbe El Al, ki je v domovino s Cipra vrnilo skupino državljanov. Po ocenah izraelske vlade je v tujini več kot 100.000 Izraelcev, ki se zaradi ustavitve komercialnih letov ne morejo vrniti, navaja AFP. Družba El Al ima v načrtih še tovrstne polete iz Aten, Rima, Milana in Pariza.