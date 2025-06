»Rusija je grožnja svetovni varnosti, vendar nima možnosti za uspeh«

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v razpravi pred vrhom Nata pozvala k enotnosti zahodnih držav v boju proti Putinovem režimu

Rusija je grožnja svetovni varnosti, vendar nima možnosti za uspeh, če bodo države članice Nata ostale enotne, je danes v Evropskem parlamentu v Strasbourgu poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. V razpravi pred vrhom Nata, ki bo prihodnji teden v Haagu, je pozvala tudi k povečanju obrambnih izdatkov.

"Med hladno vojno so bile ZDA in njene zaveznice daleč pred Sovjetsko zvezo (...) Danes, ko se Rusija sooča z Natom in Evropsko unijo, nima nobenih možnosti. Vendar moramo ostati enotni," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala visoka zunanjepolitična predstavnica EU.

"Ko se bodo voditelji Nata sestali prihodnji teden, je ohranjanje enotnosti zavezništva enako pomembna prednostna naloga kot več sredstev za obrambo," je dejala Kallas in dodala, da težki časi zahtevajo odločnost. Na vrhu se bodo sicer po pričakovanjih članice dogovorile za občutno povečanje obrambnih izdatkov.

Na vrhu Nata, v katerem je med 32 državami tudi 23 članic EU, bo med drugim v ospredju vprašanje zanesljivosti in zavezanosti ZDA evropski obrambi, potem ko se je politika Washingtona pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa na tem področju spremenila.

Med Moskvi naklonjenimi izjavami predsednika ZDA je bila tudi ponedeljkova, ko je izključitev Rusije iz skupine G8 zaradi zavzetja ukrajinskega polotoka Krim leta 2014 označil za napako. Dodatna vprašanja je vzbudilo dejstvo, da na vrhu skupine G7 v Kanadi po predčasnem odhodu Trumpa v torek niso sprejeli skupne izjave, ker se ZDA niso strinjale z delom osnutka, ki je obsodil Rusijo zaradi vojne v Ukrajini.

Kallas je danes še ocenila, da morajo vse članice Nata jasno pokazati, da so na isti valovni dolžini, ker Rusija že zdaj neposredno ogroža EU. Države, ki mejijo na Rusijo, so vedno najbolj občutile njene provokacije, najbolj pa tiste, ki so trpele pod sovjetskim imperializmom, je poudarila nekdanja premierka Estonije.

Izpostavila je še, da je Rusija lani za obrambo porabila več sredstev kot celotna EU, letos pa da zanjo namenja več sredstev kot za zdravstvo, izobraževanje in socialno politiko skupaj. "To je dolgoročen načrt za dolgoročno agresijo. Ne porabiš tako veliko sredstev za moč vojske, če je ne nameravaš uporabiti," je dejala.