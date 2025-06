Trump / »Morda bom to storil, morda pa ne. Nihče ne ve, kaj bom storil.«

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da mu je potrpljenje glede Irana pošlo

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da mu je potrpljenje glede Irana pošlo. Islamsko republiko je zopet pozval k brezpogojni predaji, ki pa jo v Teheranu zavračajo. Povedal je tudi, da se še ni odločil glede vojaškega posredovanja v konfliktu med Iranom in Izraelom, češ da bo to morda storil, morda pa ne.

"Morda bom to storil, morda pa ne. Nihče ne ve, kaj bom storil," je na vprašanje o tem, ali se je že odločil glede vojaškega posredovanja v konfliktu na strani Izraela, odvrnil vrhovni poveljnik najmočnejše vojske na svetu.

Po njegovih besedah se Iran sooča z veliko težavami in je že sporočil, da si želi pogajanj. Zatrdil je, da so v Teheranu celo predlagali, da bi pogajanja o iranskem jedrskem programu potekala v Beli hiši, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Rekel sem, da je zelo pozno za pogovore. Morda se bomo srečali," je dejal Trump, a dodal, da so razmere danes bistveno drugačne kot prejšnji teden.

Na vprašanje, kaj je v torek mislil s pozivom Iranu k brezpogojni predaji, pa je odgovoril: "To pomeni, da sem imel dovolj (...). Vdam se, konec, gremo in razstrelimo vse jedrske stvari, ki so povsod," je pojasnil.

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je pred tem danes ZDA posvaril pred morebitno vojaško intervencijo v Iranu. V televizijskem nagovoru je zatrdil, da se njegova država ne bo predala ali pristala na vsiljen mir. Trumpu je tudi sporočil, da grožnje na Irance nimajo vpliva in da naj grozi tistim, ki se groženj bojijo.