Janez Janša / »Ne zafrkavajte se z Izraelom«

Po dolgem času je Janezu Janši uspelo poenotiti politične voditelje zahodnih držav. Vsi v en glas ponavljajo za njim: Ne zafrkavajte se z Izraelom.

Janez Janša in izraelski premier Benjamin Netanjahu med srečanjem v času pandemije koronavirusa

© Kabinet predsednika vlade / Gov.si

Iran je vendarle za Janeza Janšo in stranko SDS že dolgo malopridna država. Leta 2017 so ovadili banko NLB, ker je poslovala z iranskimi klienti, četudi to ni bilo prepovedano nikjer v Evropi, le ZDA ni bilo po godu. Glede Gaze zahodni politiki še malo cincajo, ampak tudi tu bodo kmalu sledili našemu odličnemu vojaškemu strategu in brez pomislekov podprli Izrael: zlom za zlom, oko za oko, zob za zob*. Tako piše v Mojzesovi postavi. Pravična kazen za sovražnike izvoljenega ljudstva. Janez bi to lajkal. Kaj naj na to porečemo zadrti mirovniki? Naš prerok Jezus pravi: »Slišali ste, da je bilo rečeno: ‚Oko za oko in zob za zob.‘ Jaz pa vam pravim: ne upirajte se hudobnežu, ampak če ti kdo dá klofuto po desnem licu, mu nastavi še drugo.«

** Kdo ima prav? Sam Bog ve, ampak don’t mess with Janez.

Janševa hvalnica Izraelu ob uspešnem začetku bombe

© X / JJansaSDS / Mladinamit

***Vsebina je vzeta iz rubrike Mladinamit, ki jo lahko preberete v 25. številki Mladine (20. junij 2025)***