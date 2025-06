Ukrajina / »Čas je, da ukrepamo in Rusijo prisilimo k miru«

Minilo je natanko 100 dni, odkar je Ukrajina brezpogojno sprejela mirovni predlog ZDA, da se zaustavijo spopadi

Minilo je natanko 100 dni, odkar je Ukrajina brezpogojno sprejela mirovni predlog ZDA, da se spopadi zaustavijo in nadaljujemo z resničnim mirovnim procesom, je danes sporočil ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Ocenil je, da je treba Rusijo prisiliti k miru, saj ne upošteva prizadevanj ZDA za končanje vojne.

"Ukrajina ostaja zavezana miru. Na žalost Rusija še naprej izbira vojno in ne upošteva prizadevanj ZDA za konec ubijanja. Čas je, da ukrepamo in Rusijo prisilimo k miru. Potrebujemo mir skozi moč, krepitev sankcij in zmogljivosti Ukrajine," je še poudaril Sibiha, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vojskujoči se strani sta v zadnjih tednih opravili dva kroga pogajanj, ki pa z izjemo dogovora o izmenjavi posmrtnih ostankov padlih vojakov niso prinesla preboja. Spopadi in medsebojni zračni napadi se medtem nadaljujejo, ruska vojska poleg tega - ob številnih žrtvah - zavzema koščke ozemlja na vzhodu in severu Ukrajine.

Rusija je ob tem v začetku meseca Ukrajini predstavila memorandum s svojimi pogoji za mir, ki ga je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski označil za ultimat.

Moskva med drugim zahteva mednarodno pravno priznanje polotoka Krim in štirih delno zasedenih regij na vzhodu in jugu Ukrajine kot del ozemlja Rusije, popoln umik ukrajinske vojske s teh ozemelj, omejitev števila pripadnikov ukrajinskih sil in vojaško nevtralnost Ukrajine.

Ruski predsednik Vladimir Putin je takrat dejal, da bo Ukrajina vsak premor v bojih izkoristila za ponovno oborožitev, in podvomil v smiselnost mirovnih pogajanj. V sredo zvečer pa je nato prvič izrazil pripravljenost na srečanje z Zelenskim, toda šele v zadnji fazi pogovorov.

Ukrajinska stran je po zadnjem srečanju delegacij, ki je potekalo v začetku meseca, predlagala nov krog pogajanj do konca junija, vendar za zdaj ni znakov, da bi se dogovorili za nove pogovore.