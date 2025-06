»Možnost, da se ZDA vključijo v napad na Iran, je zelo velika«

KOMENTAR DNEVA

"Vedeti je treba, da so ZDA že vključene v vse, kar je povezano z Iranom. Kot vidimo, se strateška orožja približujejo Iranu, ga počasi obkrožajo. Tako da možnost, da se Amerika neposredno vključi v vojaške spopade, je po mojem mnenju zelo velika."

"Mislim, da je razvoj dogodkov še najmanj odvisen od tega, kako na tej točki Iran diplomatsko in pogajalsko ravna. Kajti ko neko državo spraviš praktično v kot in potem pogojuješ vse zadeve, ustvarjaš narativ, da imajo Iranci v vsakem primeru jedrsko orožje itn. Potem si v bistvu pripravljaš vse za to, da se napad oziroma nekaj mora zgoditi. Treba je vedeti, da Netanjahu že več kot dvajset let govori isto. Da je Iran le še nekaj mesecev od razvoja jedrskega orožja ali pa pol leta ... Če to ponavljaš že dvajset let, je res vprašanje, kako verodostojen politik si. Drugo vprašanje, ki se postavlja, pa je, zakaj gre ves zahodni del sveta tako enostavno na limanice. Da kar privzamemo ta narativ, da Iran zagotovo razvija jedrsko orožje, da je Iran neposredna grožnja svetu itn. Ta opozorila prihajajo iz države, ki je sama v zadnjih desetletjih bistveno bolj pripomogla k destabilizaciji Bližnjega vzhoda in širše regije, kot je to naredil Iran. Pri tem pa naj jasno in glasno povem, da ne gre za to, da bi kakor koli zagovarjali iranski režim, ki je skorumpiran, ki krati človekove pravice, ki predstavlja državo, v kateri si nihče od nas ne želi živeti. Ampak zadeve je treba postaviti v kontekst."

(Profesor obramboslovja na Fakulteti za družbene vede Rok Zupančič o iransko-izraelskem konfliktu; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)