Levica + Vesna / Koalicija prihodnosti

Že pred zadnjimi evropskimi volitvami so potekali pogovori med vladno Levico in zeleno stranko Vesna, ali bi nastopili s skupno listo na volitvah, a niso obrodili sadov. Stranki sta se na volitve podali vsaka zase, pri čemer je Levica ostala praznih rok, Vesna, ki je ponudila podporo Vladimirju Prebiliču, pa je z njim pridobila glas v evropskem parlamentu. Pogovori so potekali dalje in zdaj dozoreli do točke, da sta se stranki v torek s podpisom namere o sodelovanju zavezali k oblikovanju skupne liste na prihodnjih državnozborskih volitvah – nastala naj bi, kot je bilo slišati v torek, nova »zeleno-leva koalicija prihodnosti«.

Rdečo-zelena zaveza za prihajajoči volilni nastop

© Luka Dakskobler

»Že pred desetletjem smo nastali iz različnih gibanj in smo edina taka stranka, ki smo že bili kot koalicija v parlamentu, zato nam je tak način povezovanja povsem domač,« je povedala Asta Vrečko, koordinatorica Levice. »Podobno povezovanje rdeče-zelenih gibanj spremljamo drugod, saj sta skrb za delavske pravice in okolje naravna zaveznika – v Španiji s Sumarjem, v Franciji z Novo ljudsko fronto in navsezadnje na Hrvaškem s stranko Zmoremo.«

Tako v Levici kot Vesni zanikajo, da bi jih pri povezovanju vodil politični pragmatizem. Očitek se zdi na mestu. Vesni namreč še ni uspelo prebiti parlamentarnega praga, Levici pa so nekatere javnomnenjske ankete v času te vlade že nakazovale, da so nevarno blizu padcu iz parlamenta, na njihov volilni rezultat pa bi lahko vplivala tudi napovedana ustanovitev nove stranke strankarskega odpadnika Mihe Kordiša.

»Ne gre za strah pred političnim obstankom. Tudi v stranki nismo nikoli kandidirali, da bi zasedli funkcije – v politiko smo šli, da bi spremenili stvari na bolje. Če želimo ustvariti družbo solidarnosti, kjer se kapital ne bo zažrl tako v potrebe ljudi kot okolje, potrebujemo močno zavezništvo in širšo fronto,« je na očitek odgovorila Asta Vrečko. Podobno mnenje deli Urša Zgojznik, sopredsednica Vesne. »Okoljska kriza, socialne razlike, vzpon skrajne desnice ... Vse to zahteva sodelovanje tistih, ki si upajo razmišljati o prihodnosti. Ta odločitev je politična v najlepšem pomenu besede: ne govori o reševanju strank, ampak o tem, da moramo skupaj ustvariti močnejši, bolj prepričljiv odgovor na izzive časa.«

V strankah naj bi jim med pogovori uspelo premagati narcisizem malih razlik. Čeprav se pri čisto vsaki programski točki, vsaj ko pride do izvedbenega dela, niso strinjali (takšno popolno soglasje je seveda težko doseči že znotraj posamezne stranke), pa so uspeli priti do dogovora o oblikovanju skupnega programa, s katerim nameravajo nastopiti s skupno listo na naslednjih volitvah. V te pogovore sicer ni bil vključen Prebilič, ki namerava v ponedeljek sporočiti, ali se podaja na volitve s svojo stranko, če si seveda spet ne bo vzel čas za nov premislek. »Zdi se, da se naše sodelovanje končuje,« je povedala Urša Zgojznik. »Verjamemo, da se lahko najdemo v vladni koaliciji po volitvah, saj upamo, da se njegova nova stranka ne bo odločila za koalicijo z desnico, ki je vse bolj skrajna. Pričakujemo pa, da ob odhodu na samostojno pot vrne mandat, saj bi bilo nenavadno, če bi naš evropski poslanec kandidiral kot politični konkurent.«

Pobude o sodelovanju je sicer moč slišati tudi na desnici. V Novi Sloveniji naj bi si želeli enotnega nastopa, bodisi s skupno kandidatno listo ali predvolilno koalicijo po vzoru Demosa in SLS, pogledovali pa naj bi tudi v smer stranke Fokus Marka Lotriča in Demokratov Anžeta Logarja. Pri slednjih so sicer ta teden najavili, da se jim bo konec meseca priključila stranka Konkretno, propadli politični projekt, ki je pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami nastal z združitvijo stranke SMC, v zadnji Janševi vladi pod vodstvom gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, in stranke GAS tedanjega predsednika državnega sveta Alojza Kovšce.