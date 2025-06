Mladi identitarci

Za kaj se zavzema Slovenski red, združenje identitarcev na Štajerskem

Mladi domoljubi in rodoljubi

© Marko Pigac

Ko je v Mariboru predprejšnji vikend potekala parada ponosa, je udeležence povorke tam pričakala tudi skupina mladih, večinoma mladoletnih fantov, združenih v »domoljubno in rodoljubno gibanje« Slovenski red, ki se, kot lahko preberemo na njihovi spletni strani, »zavzema za enoten, močen in ponosen slovenski rod«. Ta skupina mladih naj bi stala tudi za napadi na Mariborko, knjigarno, ki je v zadnjem letu, odkar je pred svoj vhod prvič izobesila mavrično zastavo, doživela več homofobnih izpadov.

Gre za združenje, ki se po načelih in podobi ne razlikuje kaj dosti od drugih podobnih identitarnih gibanj, kot je Generacija identitete. Ponaša se z grbom s simbolom bele perunike, cvetlice, ki nosi ime po Perunu, v slovanski mitologiji najvišjem bogu, in velja za simbol novega življenja in nesmrtnosti. Takšno prevzemanje in sprevračanje podob ima v nacionalističnih gibanjih dolgo zgodovino. Ko se je po koncu hladne vojne začel vzpon neofašističnih in neonacističnih gibanj, ta niso pogosto vihtela zastav s kljukastim križem – nadomestili so ga drugi simboli, denimo keltski križ, črno sonce ali kolovrat, zato ni tako nenavadno, da so mladci navdih za svoj grb našli prav v stari slovanski mitologiji. Ponašajo se denimo tudi z izmišljeno podobo tako imenovanega karantanskega panterja, na katerega pogosto prisegajo podobna nacionalistična gibanja pri nas.

Slovenski red naj sicer ne bi bil niti nacistično niti fašistično gibanje. »Nismo nacisti, fašisti ali kakršnikoli drugi ’-isti’. Smo slovenski domoljubi, ki ne pripadamo ne levici ne desnici, saj nasprotujemo obema, ker le razdvajata naš narod,« lahko preberemo na njihovi spletni strani. In četudi se odkrito navdušujejo nad Andrejem Šiškom, samooklicanim vodjo Štajerske varde, v združenju zanikajo, da bi želeli postati paravojaška organizacija. Na oblast nočejo priti po nasilni poti, pač pa zgolj želijo »ljudem pokazati resnico in jih obrniti v pravo smer«.

In kakšna naj bi ta resnica bila? Po njihovem »Slovenija pripada le slovenskemu rodu«, tujci pa »nimajo mesta v naši deželi«. Po vzoru nacistične propagande na njihovi spletni strani tako denimo najdemo plakat, ki tujce prikazuje kot podgane. Prav tako nasprotujejo »’naprednim’ zamislim«, kot so raznolikost, pravice skupnosti LGBT in multikulturnost, in verjamejo, da je treba ohraniti »tradicionalno družino, družbo ter slovensko omiko«, predvsem pa vrednoto krščanstva, ki je »za nadaljnji obstoj moralnosti družbe nujna«.

Kot je za podobna združenja značilno, je tudi to napaberkovalo različne ideje. Tako denimo ne nasprotuje samo komunizmu, temveč tudi kapitalizmu, navija za podržavljenje velikih podjetij in za takojšen izstop iz Evropske unije ter zveze Nato, ki ju člani Slovenskega reda označujejo za nevarni organizaciji.

Seveda bi lahko ob pojavu takšnega združenja samo zamahnili z roko in ga označili za popoldanski krožek mladcev, ki jim primanjkuje življenjskih perspektiv. A zgodovina uči, da bi bilo to nespametno.