Plakat odstranjen, Izraelci dobrodošli

Zakaj je izginil plakat, ki je opozarjal na genocid v Gazi?

Politično nesprejemljivi plakat (slikano v sredo, 11. junija)

Ko se je na reklamnem mestu pri Atletskem parku Poljane v Mariboru pojavil plakat, ki opozarja, da je genocid zločin, je doživel cenzuro. Čeprav plakat ni spodbujal diskriminacije ali nestrpnosti, škodljivih dejanj, žalil prepričanj, škodil interesom ali prizadel dostojanstva človeka, so ga hitro odstranili.

»Genocid je zločin,« se je torej glasilo preprosto nesporno in faktično sporočilo, napisano na odstranjenem plakatu. Posamezniki in posameznice, naročniki, so ga postavili v luči prihajajočega atletskega prvenstva, na katerem bo konec junija nastopila izraelska ekipa, namen plakata pa je bil opozarjanje na genocid v Gazi. Le dva dni po namestitvi je bil plakat zamenjan z oglasom trgovine Lidl.

Naročniki plakata, med njimi Urška Breznik, Matic Primc in Ana Tasič, odstranitev ocenjujejo kot dokaz, da se organizatorji atletskega prvenstva očitno zavedajo političnega konteksta športnih dogodkov in besed na plakatu. Ana Tasič, humanitarka in ena izmed naročnic plakata, pojasni, da so sprva oblikovali plakat, ki je vključeval besedo Palestina. Europlakat naj bi tega zavrnil, ko pa so spremenili sporočilo, je bil odobren, a je na panoju ostal le dva dni.

»Plakat je najverjetneje organizatorjem tekmovanja, kamor vabijo športno zvezo in športnike iz države, ki izvaja genocid, šel v nos, saj je opozarjal na nemoralnost njihovega početja. Organizatorji nimajo nobenih argumentov, s katerimi bi branili moralnost svoje odločitve; uporabili so svojo moč in poskušali kritike onemogočiti z zlorabo ekonomske moči,« poudarjata Urška Breznik in Matic Primc. Humanitarka Ana Tasič pa dodaja, da naj bi zaposleni na stadionu prosili Europlakat, da ga odstranijo zaradi domnevno neprimerne vsebine.

Politično ustrezen plakat (slikano v petek, 13. junija)

Pri javnem holdingu Maribor, pod njimi tudi delujejo organizatorji tekmovanja, kot razlog za odstranitev navajajo drugačno zgodbo. Trdijo, da je bila začasna odstranitev potrebna zaradi urejanja parkirišča za potrebe evropskega prvenstva in da bi to storili ne glede na vsebino plakatov. Njihove besede so neprepričljive, saj je zdaj na mestu starega plakata običajen Lidlov oglas.

Urška Breznik in Matic Primc pravita, da ne gre za osamljen primer, ampak širši vzorec. »Razne institucije, športne, kulturne, medijske in politične, se otepajo odgovornosti in hlinijo nemoč, kakor da nimajo druge izbire, razen da Izraelu nudijo vse, kar si želi.« Opozarjata tudi na izločanja Rusije in Belorusije s tekmovanj. »Šport je, nasprotno z zatrjevanji športnih zvez in organizacij, še kako politično instrumentaliziran in uporabljen za geopolitične igrice velesil, igrice, v katerih naše športne institucije entuziastično igrajo hlapčevsko vlogo.«

Štirideset civilnodružbenih organizacij je sicer podpisalo poziv svetnikom Mestne občine Maribor, da mesto odpove gostoljubje izraelski atletski zvezi in njihovim športnikom na ekipnem evropskem prvenstvu v atletiki. Civilnodružbene organizacije moti, da so njihove zahteve naletele na medel odziv in na zatrjevanje, da so organizatorji pač nemočni. Ker očitno pač niso. Pri »Rdeči pesi«, internetnem kanalu za osvetljevanje družbenih, okoljskih in političnih kriz, so tako pikro pripomnili, da se je na koncu vendarle izkazalo, da imajo organizatorji dovolj veliko moč, da izgine neki plakat.

Na Europlakatu pa trdijo, da je bil oglas odstranjen zaradi sanacije ograje. »Naročniku oglasa smo ponudili nadomestno lokacijo, ki jo je potrdil. Oglas bo na novi lokaciji nameščen v terminu od 19. 6. do 2. 7.« so zatrdili. Presenečeni bomo sicer, če bo nova lokacija v neposredni bližini stadiona.