Netanjahu / »Trump bo najnevarnejšemu režimu na svetu odvzel najnevarnejše orožje na svetu«

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ameriške napade na iranske jedrske objekte označil za prelomnico v zgodovini

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnje ameriške napade na iranske jedrske objekte pozdravil kot drzno odločitev, ki bi lahko bila prelomnica v zgodovini regije. Irak in palestinsko gibanje Hamas sta medtem napade obsodila kot grožnjo regionalni varnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Netanjahu je v video nagovoru državljanom čestital predsedniku ZDA Donaldu Trumpu za napad in dodal, da bi njegova drzna odločitev "lahko spremenila zgodovino". "V zgodovino bo zapisano, da je predsednik Trump ukrepal, da bi najnevarnejšemu režimu na svetu odvzel najnevarnejše orožje na svetu," je dejal.

Dodal je, da je Trump s svojim vodenjem ustvaril zgodovinski zasuk, ki bi lahko pripeljal do miru in blaginje na Bližnjem vzhodu in širše.

Poudaril je, da je bila z ameriškim napadom izpolnjena ena njegovih glavnih obljub, ki jih je dal ob začetku napadov na Iran, in sicer, da bodo uničeni iranski jedrski objekti. "Ta obljuba je bila izpolnjena," je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Irak, ki meji na Iran, je medtem opozoril, da ZDA z napadom ogrožajo mir in stabilnost na Bližnjem vzhodu. Kot neprikrito agresijo jih je obsodilo palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Tiskovni predstavnik iraške vlade Basim Alavadi je ob obsodbi ameriških napadov izrazil tudi zaskrbljenost Iraka. "To vojaško stopnjevanje pomeni veliko grožnjo miru in stabilnosti na Bližnjem vzhodu in pomeni resno tveganje za regionalno stabilnost," je dodal.

Tudi Hamas je napade obsodil kot nevarno stopnjevanje, ki ogroža mir in varnost v svetu.