»Vsaka država članica Združenih narodov mora biti zaskrbljena zaradi ameriških napadov na Iran«

Iranski zunanji minister Sejed Abas Aragči je poudaril, da bodo imeli ameriški napadi na Iran trajne posledice

Iranski zunanji minister Sejed Abas Aragči je ameriške napade na Iran obsodil kot nezaslišane in poudaril, da si Iran pridržuje vse možnosti za obrambo svoje suverenosti. Teheran je nato zahteval sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov.

Ameriški predsednik Donald Trump je davi sporočil, da so ZDA napadle tri iranske jedrske objekte, vključno s podzemnim objektom za bogatenje urana v Fordu.

"Dogodki danes zjutraj so nezaslišani in bodo imeli trajne posledice. Vsaka članica ZN mora biti zaskrbljena zaradi tega izjemno nevarnega, nezakonitega in kriminalnega ravnanja," je zapisal Aragči na družbenem omrežju X.

Dodal je, da so ZDA kot članica Varnostnega sveta ZN z napadom na "miroljubne jedrske objekte" hudo kršile Ustanovno listino ZN, mednarodno pravo in sporazum o neširjenju jedrskega orožja.

Iransko zunanje ministrstvo je v sporočilu izpostavilo, da so ZDA z napadom na iranske jedrske objekte začele nevarno vojno proti Iranu. "Iran si pridržuje pravico, da se z vso močjo brani pred agresijo ZDA," so dodali, saj je napad ZDA, stalne članice VS ZN, pokazal, da se Washington "ne bo ustavil pred nobeno nezakonitostjo ali zločinom", da bi podprl Izrael.

Poudarili so, da svet ne sme pozabiti, da so ZDA sredi diplomatskega procesa začele nevarno vojno proti Iranu. Mednarodne institucije, vključno z ZN in Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA), je pozval k nujnemu ukrepanju.

Teheran je nato tudi pisno zaprosil za sklic nujnega izrednega zasedanja Varnostnega sveta ZN. V pismu je ameriški napad obsodil kot resno grožnjo regionalnemu in mednarodnemu miru in varnosti, ZDA pa za nezakonito uporabo sile proti suverenosti in ozemeljski celovitosti islamske republike, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Iranski državni mediji so ameriške napade potrdili. Iz okolice jedrskega objekta v Fordu so poročali o škodi.