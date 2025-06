Ameriški napad na Iran je grožnja miru v svetu

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je današnje ameriške napade na iranske jedrske objekte označil za zaskrbljujoče in nevarno zaostrovanje v regiji, ki je že tako na robu, pa tudi kot neposredno grožnjo miru in varnosti v svetu. Vpletene strani je pozval k zmanjšanju napetosti in diplomatski rešitvi konflikta.

Guterres je na družbenem omrežju X opozoril, da vse bolj narašča nevarnost, da bi konflikt hitro ušel izpod nadzora, kar bi imelo katastrofalne posledice za civiliste, regijo in svet.

Države članice Združenih narodov je pozval k zmanjšanju napetosti in spoštovanju obveznosti iz Ustanovne listine ZN in drugih pravil mednarodnega prava. "V tej nevarni uri je ključnega pomena, da se izognemo spirali kaosa," je dodal. Ponovil je, da za konflikt ni vojaške rešitve in da je edina pot naprej pot diplomacije.

Tudi predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) Mirjana Špoljarić je opozorila, da bi okrepitev in širjenje velikih vojaških operacij na Bližnjem vzhodu lahko v regiji in svetu sprožila vojno z nepopravljivimi posledicami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Spomnila je, da spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava ni izbira, temveč obveznost. Izpostavila je nujnost zaščite civilistov in zdravstvenega osebja, da lahko varno opravljajo svoje delo pri reševanju življenj. Dodala je, da je ICRC tako v Iranu kot v Izraelu mobiliziral ekipe in zaloge, da bi se lahko odzval na naraščajoče potrebe.