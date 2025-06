Zakaj se je Izrael odločil, da bo Iran napadel prav zdaj

IZJAVA DNEVA

"Že več desetletij, od zmage islamske revolucije v Iranu leta 1979, ima ta z Izraelom zelo slabe odnose. Do pred kratkim sta jih državi reševali s spopadi prek posrednikov in v tujini, lani aprila sta se po zraku prvič spopadli neposredno. Kar se dogaja zadnji teden, je sicer ne nepredvidljivo nadaljevanje lanskih spomladanskih in jesenskih medsebojnih obstreljevanj, ki pa gre v silovitosti izraelskih napadov in iranskih protinapadov veliko dlje, kot je šlo lansko izmenjevanje izstrelkov. Dolgoletna hladna vojna med državama je vedno bolj vroča."

"Zakaj se je Izrael odločil, da bo Iran napadel prav zdaj, ni čisto jasno. Vsekakor je pomembno, da mu od nobene sosednje države ne grozi nikakršna nevarnost. Poleg tega je z vojno v Gazi kritično oslabil Hamas, z napadi v Libanonu lani jeseni pa je potolkel tamkajšnje iranske zaveznike Hezbolah."

(Novinar Gorazd Utenkar o tem, da ima od zmage islamske revolucije v Iranu leta 1979, ta z Izraelom zelo slabe odnose; via Nedelo)