»ZDA so uničile iranski jedrski program«

Iran pa trdi, da so uran še pred napadi prepeljali na varno

V napadih na iranske jedrske objekte, ki jih je minulo noč ukazal ameriški predsednik Donald Trump, je bil uničen iranski jedrski program, je danes na novinarski konferenci dejal ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Ob tem je pozval iranske voditelje, naj si prizadevajo za mir, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dodal je, da ocenjevanje škode še poteka, da pa so po prvih ocenah v natančnih napadih zadeli, kar so želeli, in da so imeli napadi želen učinek, poroča britanski BBC. Znova je izrazil prepričanje, da so uničili zmogljivosti podzemnega objekta za bogatenje urana Fordo, ki je bil glavni cilj.

Iranski mediji so pred tem poročali, da so tam uskladiščen uran še pred napadi prepeljali na varno. Priznali so škodo blizu objekta. Morebitne poškodbe je videti tudi na satelitskih posnetkih tamkajšnjega goratega območja, ki jih je pridobila agencija Reuters.

Hegseth je ob tem zatrdil, da je predsednik odobril natančno operacijo, ki ni bila usmerjena na iransko vojsko ali iransko ljudstvo. Cilj napadov ni bila sprememba režima v Teheranu, je poudaril.

Po besedah ameriškega obrambnega ministra so v napadu uničili iranske jedrske ambicije. Trump si prizadeva za mir in Iran bi moral ubrati to pot, je dodal.

Poudaril je, da je Trump "odobril natančno operacijo za nevtralizacijo groženj našim nacionalnim interesom, ki jih je predstavljal iranski jedrski program, ter kolektivno samoobrambo naših vojakov in našega zaveznika Izraela".

Pojasnil je še, da je v napadu v okviru operacije Polnočno kladivo sodelovalo sedem bombnikov B-2. Gre za strateške bombnike, ki so nevidni za radarje, nosijo pa lahko konvencionalno in jedrsko orožje.

Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA general Dan Caine je po poročanju agencije Reuters pojasnil, da je v tem največjem ameriškem napadu z bombniki B-2 sodelovalo tudi več kot 125 bojnih letal in da so uporabili več kot 20 raket tipa tomahawk in 14 vodenih bomb GBU-57 za uničenje globoko zakopanih in utrjenih bunkerjev ter predorov. Dodal je, da se iranski sistem zračne obrambe ni odzval na nepričakovani nočni ameriški napad.

Hegseth je še pojasnil, da je Trump kongres o napadu na Iran obvestil takoj, "ko so letala varno odletela", kar je po njegovih besedah v skladu z zakonom o vojnih pooblastilih.

Zatrdil je še, da je Washington "tesno sodeloval in se nenehno posvetovali z zavezniki v regiji".

Potem ko je Trump v petek dejal, da bo dal Iranu še dva tedna časa, da se odpove jedrskemu orožju in vrne k pogajanjem o svojem jedrskem programu, je zgodaj davi po srednjeevropskem času na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so ameriška letala napadla tri jedrske objekte v Iranu - Natanc, Isfahan ter podzemni objekt za bogatenje urana Fordo.

S tem so se ZDA v vojni, ki jo je z napadom na Iran 13. junija začel Izrael, pridružile svojemu največjemu zavezniku na Bližnjem vzhodu.