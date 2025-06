»Bravo, gospod predsednik« / Janša čestital Trumpu zaradi napada na Iran

Golobova vlada po napadih ZDA na Iran poziva k umiritvi napetosti in vrnitvi k pogajanjem, predsednik SDS pa je ameriškemu predsedniku že čestital

Janez Janša, predsednik SDS, je vztrajni podpornik ameriške (Trumpove) in izraelske (Netanjahujeve) politike

© Luka Dakskobler

Predsednik vlade Robert Golob je po današnjih ameriških napadih na jedrske objekte v Iranu pozval vse strani k prekinitvi sovražnosti in vrnitvi za pogajalsko mizo. Opozoril je, da dodatno zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu predstavlja resno grožnjo. Zunanje ministrstvo pa je pozvalo k umiritvi razmer v regiji in vrnitvi k pogajanjem.

Kot poudarja Golob, nasilje in vojaški spopadi vodijo samo v še večje trpljenje nedolžnega prebivalstva Bližnjega vzhoda. Ob tem se je pridružil izjavi Generalne skupščine ZN, da sta edina pot mir in diplomacija, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Zunanje ministrstvo pa je na omrežju X poudarilo, da to zaostrovanje lahko še poslabša že tako nevarne razmere, ogrozi mednarodni mir in varnost, pahne regijo v kaos in ogrozi življenja civilistov.

Kot so poudarili na ministrstvu, Slovenija ostaja zaskrbljena zaradi obsega in nejasne narave iranskega jedrskega programa. Ob tem so ponovili, da Slovenija zavrača širjenje jedrskega orožja.

"Prevladati morata diplomacija in dialog, vojni pa se je treba izogniti."



Slovensko zunanje ministrstvo

Ministrstvo je tudi podprlo poziv generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa k miru in spoštovanju Ustanovne listine ZN.

Pozvalo je k umiritvi razmer in vrnitvi k pogajanjem. "Prevladati morata diplomacija in dialog, vojni pa se je treba izogniti," je še zapisalo ministrstvo.

Stranka Levica je medtem napad ZDA obsodila kot nevarno in neodgovorno eskalacijo, ki Bližnji vzhod in svet znova potiska na rob nove vojne. Mednarodno skupnost, tudi Evropsko unijo, je pozvala k ostri obsodbi tega napada, ki so ga ZDA izvedle brez mandata ZN in s tem spodkopale globalni sistem varnosti.

Slovenijo je pozvala, naj zahteva sklic nujne seje Varnostnega sveta ZN s ciljem obsodbe tega nezakonitega napada. Kot je v sporočilu za javnost še poudarila koordinatorica Levice Asta Vrečko, stranka tudi poziva k takojšnji prekinitvi ognja in začetku mirovnega procesa brez vnaprejšnjega postavljanja ultimatov.

Janša podpira odločitev Trumpove vlade

Predsednik SDS Janez Janša pa je po napadih čestital ameriškemu predsedniku. "Težka odločitev, a nujna. Bravo, gospod predsednik," je zapisal na družbenem omrežju X.

Poudaril je, da uničenje "najnevarnejšega orožja na svetu v rokah glavnega svetovnega sponzorja terorizma" prinaša upanje za varnejši svet. Za Iran pa je po mnenju Janše najboljši scenarij, da zatirano ljudstvo strmoglavi režim. "Zdaj je čas za to," je še zapisal predsednik SDS.