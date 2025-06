Trump želi Iran narediti »znova velik« / »Zakaj ne bi spremenili režima?«

Člani Trumpove vlade so še včeraj čez dan zatrjevali, da sobotni zračni napadi na tri iranske jedrske objekte niso bili namenjeni spremembi režima. A predsednik ZDA je še isti dan obrnil ploščo.

Ameriški predsednik Donald Trump je svoj zloglasni slogan Make America Great Again (MAGA) prilagodil v Make Iran Great Again (MIGA)

Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social namignil, da bi lahko v Iranu prišlo do spremembe režima. Člani njegove vlade so v nedeljo čez dan zatrjevali, da sobotni zračni napadi na tri iranske jedrske objekte niso bili namenjeni spremembi režima.

"Uporaba izraza sprememba režima ni politično korektna, vendar če sedanji iranski režim ni mogel Irana narediti spet velikega, zakaj potem ne bi bila sprememba režima? MIGA," je zapisal Trump.

Nato je objavil še, da so bombniki B-2, ki so izvedli napad na Iran, varno pristali v Missouriju po dobro opravljenem delu. Zatrdil je, da so povzročili ogromno škodo na objektih.

Obrambni minister Pete Hegseth je pred tem zatrdil, da si ZDA ne prizadevajo za spremembo režima v Iranu, državni sekretar Marco Rubio pa je dejal, da so se ZDA sedaj pripravljene pogajati z Iranom, je poročala televizija CBS.

Iran se je pogajal z ZDA o svojem jedrskem programu, dokler ga ni 13. junija napadel Izrael.