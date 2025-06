»Spopad med Izraelom in Iranom je povzročil motnje v potovanjih«

Ameriško zunanje ministrstvo je v nedeljo državljane, ki nameravajo potovati v tujino opozorilo naj bodo bolj previdni. Opozorilo je State Department izdal po ameriških zračnih napadih na Iran, ki obljublja neopredeljene povračilne ukrepe ob neopredeljenem času in kraju.

State Department

"Spopad med Izraelom in Iranom je povzročil motnje v potovanjih in občasna zapiranja zračnega prostora nad Bližnjim vzhodom. V tujini obstaja možnost demonstracij proti ameriškim državljanom in interesom. State Department svetuje državljanom naj bodo bolj previdni, pozorno preberejo opozorila o potovanjih, informacije o državah in zadnja varnostna opozorila o državah, ki jih nameravajo obiskati," piše v svarilu.

To sledi nedeljskim napadom ameriških bombnikov na tri jedrske objekte v Iranu, ki so po navedbah ameriške strani povzročili ogromno škodo. Teheran je napovedal odgovor in med drugim zagrozil z napadi na ameriška oporišča na Bližnjem vzhodu. Kot legitimno tarčo je označil tudi vse države v regiji, ki naj bi jih ZDA uporabile pri napadih na Iran.

ZDA so v soboto začele izvajati evakuacijske lete za ameriške državljane iz Izraela. Prav tako so osebju na diplomatskih misijah v Iraku in Libanonu naročile, naj zapustijo državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.