Anketa / Kako velik je razkorak med Janševo SDS in Golobovo Svobodo?

Kaj razkriva najnovejša javnomnenjska anketa Mediane za POP TV

Premier in predsednik Svobode Robert Golob in predsednik SDS Janez Janša

© Kabinet predsednika vlade / Gov.si

Podpora vladi Roberta Goloba se je nekoliko okrepila, in sicer znaša 32,5 odstotka, kažejo podatki ankete Mediane za POP TV. Med strankami še naprej vodi opozicijska SDS, ki jo podpira 23,6 odstotka vprašanih, maja 21,4 odstotka, Svobodo pa 15,2 odstotka, maja 17,8 odstotka. Na vrhu priljubljenosti je predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Razkorak med največjo opozicijsko in največjo vladno stranko je tako 8,6 odstotne točke. Koalicijski SD je podpora s 5,8 odstotka v maju padla na 4,5 odstotka. Sledijo Demokrati, ki jim je podpora s 4,6 odstotka v maju padla na 4,4 odstotka. Na petem mestu je tokrat zunajparlamentarna stranka Resni.ca, ki ji je podpora junija s treh odstotkov narasla na 3,8 odstotka. Sledijo NSi s 3,6-odstotno podporo (maja 3,8), Levica z 2,4-odstotno podporo (maja 3,7) ter zunajparlamentarne SLS z 2,3 odstotka podpore, Pirati z 2,2 odstotka, SNS z dvema odstotkoma, Vesna z 1,7 odstotka in Zeleni Slovenije z 0,4 odstotka podpore vprašanih.

Delež tistih, ki ne vedo, koga bi podprli, se je z 21 odstotka prejšnji mesec znižal na 19,9 odstotka junija. Nobene stranke ne bi volilo 9,6 odstotka vprašanih (maja 6,5 odstotka), 2,4 odstotka vprašanih pa ni želelo odgovoriti (maja 1,4 odstotka).

Vladi Roberta Goloba je v tokratni anketi podporo izreklo 32,5 odstotka vprašanih, maja 31,3 odstotka. Delež tistih, ki vlade ne podpira, se je povečal na 56 odstotkov (maja 54,8 odstotka). Delež neopredeljenih je z majskih 13,9 odstotka padel na 11,4 odstotka.

Delo DZ podpira 22,4 odstotka vprašanih, ne podpira ga 59,9 odstotka, ostalih 17,6 odstotka je neopredeljenih.

Najbolj priljubljeni politiki: Nataša Pirc Musar, Matjaž Han in Vladimir Prebilič

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi ji prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han. Na tretje mesto se je povzpel evropski poslanec Vladimir Prebilič. Za štiri mesta je tokrat napredoval četrtouvrščeni prvak Demokratov Anže Logar, na petem pa je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Predsednik vlade in Svobode Robert Golob je od maja padel po lestvici navzdol za štiri mesta in je na 20. mestu, medtem ko se je predsednik SDS Janez Janša za štiri povzpel na 14. mesto. Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je na 19. mestu, prvak NSi Matej Tonin pa se je povzpel na 17. mesto.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV izvedel med 16. in 19. junijem na reprezentativnem vzorcu 712 polnoletnih prebivalcev Slovenije.