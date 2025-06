Izrael / »Smo zelo, zelo blizu izpolnitvi svojih ciljev«

Obenen pa Iran napoveduje odločen odgovor na napad ZDA

Iran napoveduje odločen odgovor na napad ZDA na njegove jedrske zmogljivosti, češ da to odpira vrata širjenju vojne v regiji. Že 11. dan se nadaljuje tudi obstreljevanje med Iranom in Izraelom, ki je sporočil, da danes izvaja napade na zahodu Irana. Po besedah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so zelo blizu dosegu ciljev.

Po napadih ameriških bombnikov na tri jedrske objekte v Iranu je Teheran že v nedeljo napovedal odgovor in med drugim zagrozil z napadi na ameriška oporišča na Bližnjem vzhodu. Kot legitimno tarčo je označil tudi vse države v regiji, ki naj bi jih ZDA uporabile pri napadih na Iran.

Danes je iranska vojska sporočila, da napad širi obseg legitimnih tarč in tlakuje pot širitvi vojne v regiji. Tiskovni predstavnik iranske revolucionarne garde (IRGC) Ebrahim Zolfagari je v izjavi na državni televiziji napovedal "resne, nepredvidljive posledice s tarčnimi operacijami".

Podobna svarila je po poročanju BBC izdalo še več visokih vojaških predstavnikov. Vrhovni poveljnik Amir Hatami je dejal, da bo Iran, tako kot v preteklih primerih ameriških napadov, tudi tokrat poskrbel za odločen odgovor. Načelnik generalštaba Abdolrahim Musavi pa je sporočil, da so ZDA odprle možnost kakršnemukoli ukrepanju proti ameriškim vojakom.

ZDA so iranske jedrske objekte napadle po dneh ugibanja, če se bodo pridružile Izraelu pri napadih na Iran, ki jih izvaja od 13. junija in pri tem kot cilj navaja oslabitev jedrskih in raketnih zmogljivosti države.

Napade izraelske zračne sile nadaljujejo tudi danes, usmerjeni pa so v vojaške objekte v zahodni regiji Kermanšah, je sporočila vojska. Na tem območju naj bi več kot 15 izraelskih letal v napadih onesposobilo več raketnih izstrelišč in skladišč.

Izraelski premier Netanjahu je medtem v nedeljo zatrdil, da so "zelo, zelo blizu" izpolnitvi svojih ciljev v Iranu. Ko se bo to zgodilo, bodo svoje operacije končali, je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ameriška stran je v nedeljo poročala o izjemno obsežni škodi na trojici iranskih jedrskih objektov, ki so jih ciljali, predsednik Donald Trump pa je govoril celo o popolnem uničenju. Dejansko posledice napadov sicer še niso znane, omenja se tudi možnost, da je Iran predčasno premestil zaloge obogatenega urana. Tudi izraelska vojska je v nedeljo sporočila, da posledice ameriških napadov še preverja.