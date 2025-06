V Evropo prvič v zadnjih letih več kapitala kot v ZDA

Razlog je po vsej verjetnosti protekcionistična politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa in nepredvidljivost njegovih odločitev

Na evropske borzne trge se je prvič v zadnjih letih prelilo več kapitala kot na ameriške. To analitiki večinoma pripisujejo zaskrbljenosti zaradi protekcionistične politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa in nepredvidljivosti njegovih odločitev.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so se milijarde mednarodnega kapitala prelile z ameriških trgov v Evropo, s tem pa se je dolgoletni trend obrnil. Največje evropske zmagovalce tega preobrata so Nemčija, Španija in Italija, kapital pa se preliva tudi na Japonsko.

Medtem ko so vlagatelji konec lanskega leta močno favorizirali ameriške trge, so se letos z njih preusmerili drugam, je povedal investicijski direktor naložbenega oddelka Deutsche Bank Vincenzo Vedda.

Nemški vodilni borzni indeks DAX je kljub nedavnih izgubam od začetka tega leta zrasel za približno 16 odstotkov. Medtem pa so ameriški borzni trgi zabeležili skromno, manj kot dvoodstotno rast, navaja dpa.