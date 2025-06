»Storiti moramo več, da se izognemo širjenju vojne«

Kitajska opozarja na nevarnost razširitve iransko-izraelskega konflikta, saj bi ta lahko vplivala tudi na svetovno gospodarstvo

Kitajska je danes pozvala Iran in Izrael k umiritvi napetosti, da se konflikt med njima ne bi razširil. Poudarila je, da mora mednarodna skupnost storiti več, da konflikt ne bi vplival na svetovno gospodarstvo. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU je opozorila, da bi bilo posebej nevarno zaprtje Hormuške ožine, ki ne bi koristilo nikomur.

Napadi med Iranom in Izraelom se nadaljujejo 11. dan, Izrael danes napada predvsem cilje na zahodu Irana. Teheran ob tem napoveduje odločen odgovor na nedeljski napad ZDA na njegove jedrske zmogljivosti, češ da to odpira vrata širjenju vojne v regiji.

"Kitajska poziva sprti strani, naj preprečita ponovno zaostrovanje razmer, se odločno izogneta širjenju vojne in se vrneta na pot politične rešitve," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva.

Poudaril je, da mora mednarodna skupnost storiti več, da konflikt ne bi vplival na svetovno gospodarstvo in opozoril, da so Perzijski zaliv in okoliške vode pomembne mednarodne trgovinske poti. "Ohranjanje varnosti in stabilnosti v tej regiji je v skupnem interesu mednarodne skupnosti," je dodal.

Svet se boji, da bo Iran v odgovor na ameriški napad zaprl strateško pomembno Hormuško ožino, ki je ključna trgovska pot. Iranski parlament je zaprtje ožine izglasoval že v nedeljo, a končno odločitev o tem bo sprejel iranski vrhovni svet za nacionalno varnost, na čelu katerega je ajatola Ali Hamenej.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v nedeljo pozval Kitajsko, ki velja za zaveznico Irana, naj pomaga preprečiti zaprtje Hormuške ožine. Pred tem je posvaril Iran, da bi zaprtje te poti zanj pomenilo gospodarski samomor.

Tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je poudarila, da unijo skrbijo morebitni povračilni ukrepi in stopnjevanje vojne. "Zlasti zaprtje Hormuške ožine bi bilo zelo nevarno in ne bi bilo dobro za nikogar," je dejala novinarjem pred današnjim zasedanjem zunanjih ministrov unije v Bruslju.

Skozi okoli 55 kilometrov široko trgovsko pot med Iranom in Omanom potuje skoraj petina svetovne nafte in približno toliko svetovne zaloge utekočinjenega zemeljskega plina.

Zaprtje ožine bi zlasti močno škodovalo Kitajski. Drugo največje gospodarstvo na svetu kupuje skoraj 90 odstotkov iranskega izvoza nafte, za katerega veljajo sankcije Zahoda zaradi iranskega jedrskega programa in kršitev človekovih pravic.

Tudi druga velika azijska gospodarstva, vključno z Indijo, Japonsko in Južno Korejo, so v veliki meri odvisna od surove nafte, ki jo prevažajo skozi ožino.

Teheran je v preteklosti že grozil z zaprtjem Hormuške ožine, kar bi omejilo trgovino in vplivalo na svetovne cene nafte, vendar te grožnje ni nikoli uresničil.