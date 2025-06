Kaj bo Prebilič z novo stranko prinesel v levosredinski prostor?

IZJAVA DNEVA

"Prebilič bo s stranko prinesel neko notranjo dinamiko v levosredinski prostor. Gotovo povezovanje med Vesno in Levico ne ustreza njegovemu političnemu profilu, čeprav pravzaprav zelo malo vemo o njegovem političnem profilu, a tja verjetno ne sodi. Kaj se bo zgodilo, komu bo pobiral glasove pa je pravzaprav vprašanje, o katerem je težko govoriti ... Bomo videli, pustimo se presenetiti čarom demokracije in pluralističnega političnega prostora in se s tem ne preveč ukvarjati."

(Nekdanji politik in sociolog Pavel Gantar o tem, da evropski poslanec Vladimir Prebilič ustanavlja svojo stranko; v oddaji Politično na TV Slovenija)