Putin Iranu obljubil podporo / »Ta absolutno neizzvana agresija je neupravičena«

Ruski predsednik Vladimir Putin je Iranu je obljubil podporo, a brez konkretnih zavez

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes na srečanju z iranskim zunanjim ministrom Abasom Aragčijem obsodil napade na zavezniški Iran kot neizzvane in neupravičene. Teheranu je obljubil podporo, a brez konkretnih zavez, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ta absolutno neizzvana agresija nad Iranom je neupravičena," je Putin ob srečanju z Aragčijem dejal v izjavi, ki jo je prenašala televizija. Iranski minister je Rusijo označil za partnerico Irana in vezi med državama pohvalil kot zelo tesne.

Putin je zagotovil, da si Rusija prizadeva pomagati Irancem, pri čemer ni navedel podrobnosti. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je na vprašanje o konkretni pomoči dejal, da je "vse odvisno od tega, kaj Iran potrebuje". "Ponudili smo svoje usluge posredovanja," je dodal.

Odkar je Izrael 13. junija sprožil val napadov na Iran, ki se je odzval z raketami in droni, Rusija Iranu še ni ponudila vojaške pomoči. Putin in drugi visoki predstavniki države so tudi zmanjševali pomen obveznosti Moskve v skladu s strateškim partnerstvom, ki sta ga strani podpisali pred le nekaj meseci, češ da ne gre za obojestranski obrambni dogovor.

Putin se je sicer od izbruha konflikta že večkrat ponudil za posrednika v sporu, kar je ameriški predsednik Donald Trump minuli teden zavrnil.

Peskov je danes vztrajal, da napadi, ki so jih na iranske jedrske objekte v nedeljo izvedle ZDA, ne bodo vplivali na odnose med Moskvo in Washingtonom, češ da gre za različne zadeve.

Iran je ključni zaveznik Rusije na Bližnjem vzhodu in ji med drugim tudi dostavlja bojne drone, ki jih ruske sile uporabljajo v vojni proti Ukrajini.