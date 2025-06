Trump / »Prekinitev ognja je zdaj v veljavi«

Izrael je potrdil, da se strinja s predlogom ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prekinitvi ognja z Iranom

Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil uveljavitev prekinitve ognja med Iranom in Izraelom, ki jo je napovedal v ponedeljek. Strani sta sicer še do zadnjega nadaljevali medsebojne napade, v iranskem raketnem napadu na jug Izraela so bili ubiti štirje ljudje.

"Prekinitev ognja je zdaj v veljavi. Prosim, ne kršite je," je na svojem družbenem omrežju sporočil Trump.

Ustavitev medsebojnih napadov je predsednik ZDA napovedal že v ponedeljek zvečer. Izrael je ni uradno potrdil, iranski zunanji minister Abas Aragči pa je sporočil, da bodo napade ustavili, če jih bo tudi Izrael. Iranska državna televizija je nato prekinitev ognja potrdila in navedla, da je bil Izrael vanjo prisiljen.

Strani sta sicer v zadnjih urah še nadaljevali napade. Iran je proti Izraelu izstrelil šest nizov raket. V enem od napadov so bili v Beršebi na jugu države ubiti štirje ljudje. Zjutraj je nato Izrael umaknil poziv prebivalcem k umiku v zatočišča.

Da je prekinitev ognja začela veljati okrog 6. ure po srednjeevropskem času, so zjutraj poročali tudi iranski mediji.

