Trump lahko zdaj priseljence legalno izžene v tretje države

Vrhovno sodišče je brez utemeljitve razveljavilo ukaz nižjega sodišča, ki je vladi predsednika Donalda Trumpa prepovedalo hiter izgon priseljencev

Ameriško vrhovno sodišče je v ponedeljek vladi predsednika Donalda Trumpa odprlo pot za izgon priseljencev v tretje države. Brez utemeljitve je namreč razveljavilo ukaz nižjega sodišča, ki je vladi predsednika Donalda Trumpa prepovedalo hiter izgon priseljencev v tretje države, poročajo ameriški mediji.

Vrhovno sodišče je s šestimi glasovi proti trem razveljavilo odločitev zveznega sodnika v Bostonu Briana Murphyja, ki je od vlade zahteval, da mora priseljence, ki jih želi izgnati v tretje države, prej pravočasno obvestiti o tem in jim omogočiti pritožbo.

Tri liberalne vrhovne sodnice se z mnenjem konservativne večine niso strinjale in so ga označile za zlorabo pooblastil sodišča in nagrajevanje nezakonitih postopkov vlade, poroča Politico.

Ukrep vrhovnega sodišča uradnikom zagotavlja večjo prožnost pri izvajanju Trumpovih načrtov za množične deportacije. Sodniki so sicer odločali v primeru, ki je povzročil polemike zaradi poskusov Trumpove vlade, da bi nekatere priseljence s kazensko kartoteko izgnala v Libijo in Južni Sudan.

Murphy je marca prepovedal deportacije v tretje države, Trumpova vlada pa je kljub temu maja poskušala izgnati sedem moških v Južni Sudan, čeprav niso iz te države. Odvetniki so se pritožili, češ da so deportiranci za to izvedeli šele večer pred tem, ko so bili vkrcani na letalo in niso vedeli, kam jih pošiljajo.