»Izrael se bo odločno odzval na vsako kršitev prekinitve ognja«

Izraelska vlada je zatrdila, da je dosegla vse cilje napadov na Iran, ob tem pa opozorila, da se bodo odločno odzvali na vsako kršitev premirja

Izrael je danes potrdil, da se je strinjal s predlogom ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prekinitvi ognja z Iranom, poročajo tuje tiskovne agencije. Izraelska vlada je zatrdila, da je dosegla vse cilje napadov na Iran, ob tem pa opozorila, da se bodo odločno odzvali na vsako kršitev premirja.

"Izrael se bo odločno odzval na vsako kršitev prekinitve ognja," je v izjavi po poročanju BBC zapisala vlada.

Premier Benjamin Netanjahu je svoj kabinet obvestil, da je Izrael dosegel vse svoje vojne cilje "in jih celo daleč presegel", je sporočil njegov urad.

Kot še piše v izjavi, je Izrael odpravil "dvojno neposredno eksistenčno grožnjo" Irana, ki jo predstavljajo jedrsko orožje in balistične rakete. Izrael je tudi "povzročil hudo škodo vojaškemu vodstvu in uničil na desetine osrednjih iranskih vladnih ciljev", so še dodali po poročanju BBC.

Izraelska vlada je sporočila, da se strinja s premirjem, kmalu po tistem, ko je ameriški predsednik potrdil uveljavitev prekinitve ognja med Iranom in Izraelom, ki jo je napovedal v ponedeljek zvečer.

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social tudi zapisal, da bo premirje začelo veljati danes zjutraj ob 6. uri po srednjeevropskem času, 12 ur kasneje pa da se bo vojna končala.

Izrael prekinitve ognja sprva ni uradno potrdil, iranski zunanji minister Abas Aragči pa je sporočil, da bodo napade ustavili, če jih bo tudi Izrael. Iranska državna televizija je nato prekinitev ognja potrdila in navedla, da je bil Izrael vanjo prisiljen.

Strani sta sicer še do zadnjega nadaljevali medsebojne napade, v iranskem raketnem napadu na jug Izraela so bili ubiti štirje ljudje.

