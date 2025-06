Ursula von der Leyen / »Evropa pozdravlja napoved predsednika Trumpa o prekinitvi ognja«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da mora premierje "naša skupna prednostna naloga"

V Evropi in svetu so v prvih odzivih pozdravili napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa o začetku premirja med Iranom in Izraelom, ki so ga označili kot pozitiven razvoj k ponovni vzpostavitvi stabilnosti v regiji. Obenem so sprti strani pozvali, naj ga spoštujeta.

"Evropa pozdravlja napoved predsednika Trumpa o prekinitvi ognja. To je pomemben korak k ponovni vzpostavitvi stabilnosti v regiji sredi napetosti," je na družbenem omrežju X dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in dodala, da mora "to biti naša skupna prednostna naloga".

Predsednica komisije je Iran še pozvala, naj se resno vključi v verodostojen diplomatski proces.

Nemški kancler Friedrich Merz je pozdravil poziv ameriškega predsednika "k postopni prekinitvi ognja". "Če bo to premirje uspelo po odločnih ameriških vojaških napadih na iranske jedrske objekte, bo to zelo pozitiven razvoj dogodkov," je sporočil na omrežju X.

To bo naredilo Bližnji vzhod in svet varnejši, je še menil Merz, ki je Iran in Izrael pozval, naj sledita Trumpovemu pozivu.

Dodal je, da se bodo ob robu vrha zveze Nato, ki se začenja danes v Haagu, posvetovali z ameriškimi in evropskimi partnerji o tem, kako lahko zdaj razmere še dodatno stabilizirajo.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je objavljeno prekinitev ognja med Iranom in Izraelom označil kot pozitivno in izrazil upanje, da ga bosta strani spoštovali. Dodal je še, da je Italija pripravljena gostiti mirovna pogajanja v Rimu, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Tudi Savdska Arabija je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozdravila napoved prekinitve ognja in izrazila upanje, da bo to "prispevalo k ponovni vzpostavitvi varnosti in stabilnosti v regiji".

Ameriški predsednik Trump je danes potrdil uveljavitev prekinitve ognja med Iranom in Izraelom, ki jo je napovedal v ponedeljek zvečer. Sprti strani je pri tem pozval, naj je ne kršita.

Medtem ko je Izrael potrdil strinjanje s Trumpovim predlogom o prekinitvi ognja z Iranom, pa se vlada v Teheranu uradno za zdaj še ni odzvala. Iranski zunanji zunanji minister Abas Aragči je sicer sporočil, da bodo napade ustavili, če jih bo tudi Izrael.