»EU in Kanada sta si vedno stali ob strani – in tako bo tudi v prihodnje«

Najvišji predstavniki EU in Kanade so sprejeli skupno izjavo in podpisali sporazum o varnostnem in obrambnem partnerstvu

Najvišji predstavniki EU in Kanade so na vrhu, ki je potekal v ponedeljek v Bruslju, sprejeli skupno izjavo in podpisali sporazum o varnostnem in obrambnem partnerstvu.

V skupni izjavi po 20. vrhu sta obe strani poudarili skupno zavezanost multilateralizmu, na pravilih temelječi mednarodni ureditvi in sodelovanju pri skupnih prednostnih nalogah, kot so podpora Ukrajini, umiritev razmer na Bližnjem vzhodu, gospodarska varnost, trgovina, digitalne inovacije in obramba.

Novo in ambiciozno partnerstvo med EU in Kanado na področju varnosti in obrambe pomeni pomemben korak naprej pri poglabljanju sodelovanja na več področjih, vključno s kriznim upravljanjem, sodelovanjem v obrambni industriji, hibridnimi grožnjami in vojaško mobilnostjo, so sporočili v Bruslju.

Dogovor je bil objavljen po srečanju kanadskega premierja Marka Carneyja ter predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in predsednika Evropskega sveta Antonia Coste.

"Čeprav Nato ostaja temelj naše kolektivne obrambe, nam bo to partnerstvo omogočilo okrepitev pripravljenosti (...) vlagati več in pametneje," je na novinarski konferenci povedal Costa in dodal, da sporazum odpira nove priložnosti za podjetja na obeh straneh Atlantika.

"Evropska unija in Kanada sta med najtesnejšimi zaveznicami v transatlantskem prostoru. Na svet gledamo s podobnega zornega kota in zagovarjamo iste vrednote. Vedno smo si stali ob strani - in tako bo tudi v prihodnje," je dejal Costa.

Antonio Costa,

predsednik Evropskega sveta

Sporazum Kanadi omogoča, da se pridruži skupnim javnim naročilom v okviru nedavno odobrenega finančnega mehanizma unije, ki ima za skupno naročanje vojaške opreme na voljo do 150 milijard evrov posojil. Prav tako odpira pot kanadskim obrambnim podjetjem, da se vključijo v program, čeprav je za to potreben podpis ločenega sporazuma.

Podobno partnerstvo je maja z EU sklenila Velika Britanija, Avstralija in EU pa sta prejšnji teden napovedali začetek pogajanj o tovrstnem partnerstvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do podpisa prihaja na predvečer vrha Nata, na katerem naj bi zaveznice potrdile cilj povečanja obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP.

Carney je dejal, da bo dogovor z EU pomagal Kanadi hitreje in učinkoviteje izpolniti nove zahteve glede zmogljivosti. Dejal je tudi, da si Kanada v času mednarodne nestabilnosti prizadeva za diverzifikacijo in krepitev mednarodnih partnerstev.

"V prvi vrsti se obračamo na svoje najzanesljivejše zaveznike, ki delijo naše vrednote demokracije, svobode in suverenosti," je dejal.

Kanada, ki še ni dosegla trenutnega dvoodstotnega cilja Nata in je lani za obrambo porabila 1,4 odstotka BDP, večino svoje vojaške opreme kupuje v ZDA. Vendar so se odnosi pod predsednikom Donaldom Trumpom, ki grozi s prevzemom države in uvaja carine, poslabšali.

EU je druga največja trgovinska partnerica Kanade. Dvostranska blagovna menjava je bila leta 2024 vredna 75,6 milijarde evrov, kar je za 64 odstotkov več kot leta 2017, ko je začasno začel veljati sporazum o prosti trgovini.

