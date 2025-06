Milan Kučan / »Samo na antijanšizmu ne bo mogoče dobiti volitev«

Prvi predsednik republike Milan Kučan je razkril, da je njegovo nezadovoljstvo povezano z drobljenjem na levici

Milan Kučan

© Luka Dakskobler

Prvi predsednik republike Milan Kučan leto dni pred parlamentarnimi volitvami opozarja, da je drobljenje levega političnega prostora zgolj z novimi obrazi in brez novih vsebin napaka. Prav tako meni, da samo na antijanšizmu ne bo mogoče dobiti volitev, je povedal v danes objavljenem pogovoru za časnik Delo.

"Ta želja po novih obrazih, ki naj bi odpravili pomanjkljivosti starih obrazov, je večinoma lažno upanje, če novi obraz ne prinaša tudi novih vsebin. Ne samo glede odgovorov na aktualna vprašanja, ampak tudi glede načina političnega delovanja in razumevanja, da je eden od ključnih orodij politike dialog," je dejal Kučan.

Pojasnil je, da ni nezadovoljen zaradi napovedi nove stranke Vladimirja Prebiliča. "Moje nezadovoljstvo je povezano z drobljenjem na levem polu, če vzrok zanj ni v bistvu demokracije - torej v pluralnosti konceptov, idej, zamisli, kako družbene probleme reševati, s kakšno močjo, s kakšno argumentacijo ... Če pa so motivi predvsem osebne ambicije in prepričanje, da boš svoje poglede uresničil mimo drugih, pa lahko hitro sledijo zdrsi," je pojasnil.

Milan Kučan,

nekdanji predsednik republike

Med vrednotami, za katere se zavzema Prebilič, in tistimi, o katerih govori Anže Logar, vidi razliko. "Zato ne mislim, da gre za enako stvar in da bosta zlahka kompatibilna. Skeptičen sem predvsem glede Logarja. Verodostojnost je v politiki ena zelo pomembnih stvari. V njegovih opredelitvah, kaj hoče zdaj, ne vidim samorefleksije in odmika od njegovega problematičnega početja v vlogi predsednika sveta SDS," je dodal.

Kučan je še povedal, da se ne strinja z enim njegovih naslednikov na položaju predsednika, da je levica vsebinsko izpraznjena in da nima idej. "Kolikor pa je bila izpraznjena, je prav on tisti, ki jo je konceptualno izpraznil z idejami o tretji poti. Zato se mi ne zdi prav, da jo ocenjuje skozi prizmo lastnega levičarstva," je bil kritičen.

V nekaterih pogledih je Kučan kritičen tudi do sedanje oblasti, a pravi, da so tu "svetlobna leta" razlike od tega, kar je počela prejšnja vlada.

"Nekaj zamujenih priložnosti gotovo je, a tej vladi štejem v dobro, da se je lotila problemov, ki se jih prejšnje vlade niso - na primer v zdravstvu, na področju stanovanjske politike ... Torej vseh težav, o katerih je politika prej praviloma zgolj govorila. Težava pa je, da je o rešitvah govorila kot o reformah, kar je bilo po mojem mnenju prenagljeno in nepotrebno, saj se razen na področju dolgotrajne oskrbe teh področij ne gradi na novo, ampak je treba le detektirati probleme in jih postopno reševati," je povedal.

Kot realna nevarnost demokraciji se, tako na vzhodu kot zahodu Evrope, po Kučanovih besedah krepi skrajna desnica, ki koketira z idejami fašizma. "V družino teh se prišteva tudi SDS, pa teh aktualnih tendenc ne obsoja. Kot drugi pogoj za bodoče koalicijsko partnerstvo pa postavlja spoštovanje ustave. Verjetno gre za ustavo druge republike, ki jo kot cilj že dolgo omenja... Očitno mu gre za drugačno družbo in državo. Radikalizem Kordiša, ki sem ga omenil prej, še vedno ostaja znotraj ustavnega okvira," je povedal.

Predsednica države Nataša Pirc Musar po Kučanovih besedah ne sme postati žrtev strankarskih interesov, "še posebej če ima argumente, da so imenovanja lahko v konfliktu interesov. Tu vidim nerazumevanje kadrovske pristojnosti predsednice." Zavzema se za večjo pristojnost predsednika republike, na primer pri imenovanju vlade na predlog mandatarja ali pri imenovanju sodnikov na predlog sodnega sveta: "Tako bi se vzpostavila dejanska neodvisnost sodne veje oblasti, ne le navidezna. Seveda pa tudi večja odgovornost predsednika."

