Iran trdi, da je Izrael prisilil v prekinitev vojne

V Teheranu so to sporočili kmalu po tistem, ko je Washington napovedal začetek veljavnosti prekinitve ognja med Iranom in Izraelom

Iranski svet za nacionalno varnost je danes sporočil, da je "prisilil" Izrael k "enostranski prekinitvi" vojne in obenem opozoril, da se bo Iran odločno odzval na vsako dejanje agresije. V Teheranu so to sporočili kmalu po tistem, ko je Washington napovedal začetek veljavnosti prekinitve ognja med Iranom in Izraelom.

Najvišji iranski varnostni organ je v izjavi sporočil, da so iranska dejanja proti Izraelu privedla do "zmage, ki je sovražnika prisilila "h kesanju, priznanju poraza in enostranski prekinitvi agresije".

Dodal je, da Iran "ostaja v visoki pripravljenosti" in pripravljen na odločen odziv "na vsako dejanje agresije", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sporočilo so v Teheranu objavili po tistem, ko je ameriški predsednik Donald Trump ponoči naznanil dogovor o prekinitvi ognja med sprtima državama, kmalu zatem pa tudi, da je premirje začelo veljati.

Medtem ko je Izrael potrdil, da je sprejel Trumpov predlog o prekinitvi ognja z Iranom, pa Teheran premirja uradno ni sprejel, čeprav so ga državni mediji potrdili.

Izrael je sicer danes obtožil Iran, da je prekršil prekinitev ognja, saj naj bi na izraelsko ozemlje ponovno izstrelil rakete.

Generalštab iranske vojske je po poročanju državne televizije zanikal, da bi v zadnjih nekaj urah izstrelil rakete proti izraelskemu ozemlju. Odziv generalštaba sledi poročanju državnih medijev, ki so pred tem prav tako zanikali, da je Iran z raketami napadel Izrael po uveljavitvi prekinitve ognja.

