»Pravica do dostojnega stanovanja je v Sloveniji očitno malo vredna«

Povprečen dohodek oddajanja na Airbnb v Ljubljani je višji od povprečne slovenske plače. Ker platforme kapitalizma narekujejo stanovanjski trg, se stanovanjska kriza v Sloveniji še poglablja.

Običajni vhod v stanovanjski blok v centru Ljubljane – v škatlicah se skrivajo ključi za stanovanja

© Luka Dakskobler

Nevladne organizacije so razočarane nad milejšimi predlogi omejitev kratkotrajnega oddajanja nepremičnin, ki jih z dopolnili k predlogu novele zakona o gostinstvu predlaga gospodarsko ministrstvo. Ocenjujejo, da je vlada klonila pod pritiski interesnih skupin. Brez ustrezne regulacije se bo stanovanjska kriza še poglabljala, še opozarjajo.

Kratkotrajno oddajanje nepremičnin je turistična dejavnost, stanovanje pa ni prostor turistov, je na današnji novinarski konferenci nevladnih organizacij poudarila Zala Koleša z Inštituta za politike prostora.

"Ko fizična ali pravna oseba oddaja celotno stanovanje turistom, govorimo o nastanitveni dejavnosti, za kar je skladno z namensko rabo potrebno uporabno dovoljenje. Da temu ni tako, vidimo v praksi. Razkorak med namensko in dejansko rabo objektov, kot to prepoznavajo tudi na ministrstvu, je velik, odsotnost ustrezne regulacije pa očitna," je izpostavila na današnji novinarski konferenci nevladnih organizacij.

Predlog zakona o gostinstvu po njenih besedah na eni strani sicer prinaša večjo transparentnost in bolj jasne zakonske okvire za kratkotrajno oddajanje nepremičnin, a na drugi strani možnost omejitev oddajanja na 270 dni na leto diskreditira pojem omejevanja.

Nasprotujejo tudi dejstvu, da je bil iz predloga zakona črtan ukrep, ki bi dovoljeval kratkoročno oddajanje v večstanovanjskih stavbah le fizičnim osebam. "Če dovolimo, da tako imenovane platforme kapitalizma narekujejo stanovanjski trg, tvegamo nadaljnjo erozijo stanovanjskega fonda in poglabljanja stanovanjske krize," je opozorila Koleša.

Pravne osebe po besedah Nejca Horvata z inštituta Danes je nov dan pri nas predstavljajo več kot 35-odstotni delež na trgu Airbnb.

"Pravica do dostojnega stanovanja in zdravega življenjskega okolja je pri nas očitno malo vredna. Povprečen dohodek oddajanja na Airbnb v Ljubljani je višji od povprečne slovenske plače, zato ne preseneča, da se vedno več ljudi odloča za to dejavnost. A to ne bi smela biti praksa, ki jo država tolerira, sploh pa ne praksa, ki jo država spodbuja," je opozoril.

"Pravica do dostojnega stanovanja in zdravega življenjskega okolja je pri nas očitno malo vredna. Povprečen dohodek oddajanja na Airbnb v Ljubljani je višji od povprečne slovenske plače, zato ne preseneča, da se vedno več ljudi odloča za to dejavnost. A to ne bi smela biti praksa, ki jo država tolerira, sploh pa ne praksa, ki jo država spodbuja."



Nejc Horvat,

inštituta Danes je nov dan

Tudi Horvat je pozdravil načrte vlade, da končno začne urejati področje kratkotrajnega najema, a ukrepi bi morali iti še dlje, izvajati pa bi se morali začeti takoj, ne šele leta 2026 ali 2027, kot to trenutno predvideva zadnja različica zakona.

Vlada po oceni Anje Lazar z Inštituta za študije stanovanj in prostora s predlogom sprememb zakona kaže, da bodisi ni sposobna bodisi preprosto ne želi sprejeti ukrepov, ki bi na stanovanjskem področju omejili pogoltnost kapitala.

"Podobno neodločnost smo lahko opazovali tudi že na primeru predloga nepremičninskega davka. Zaskrbljujoče je tako počasno sprejemanje ukrepov kot tudi dejstvo, da je predlog ureditve v tem procesu v bistvu povsem razvodenel pod pritiskom različnih interesnih skupin," je opozorila.

Platforme, kot je Airbnb, po njenih besedah lahko nadomestijo hoteli, turistične kmetije, apartmaji, kampi in drugi obrati, medtem ko so stanovanja nenadomestljiva in so namenjena dolgotrajnemu bivanju ter ustvarjanju doma.

Barbara Rajgelj iz Pravne mreže za varstvo demokracije je opozorila, da predlog zakona "na nek način olajšuje, lahko bi rekla tudi legalizira oddajo, ki bo še vedno problematična z vidika gradbenih in prostorskih aktov."

Zdi se ji, da bodo najkrajšo potegnili etažni lastniki v večstanovanjskih blokih, kjer bo toliko tistih, ki bodo oddajali preko platform, da si bodo med sabo zagotovili potrebna soglasja.

"Na formalni ravni imamo ekstremno zahtevno in rigidno zakonodajo, na dejanski ravni pa ničesar od tega ne upoštevamo. Ker sem pragmatična, bi morda nekoliko rahljala formalne predpise, ampak zahtevala, da se upoštevajo, se pravi, da bi bilo lažje morda urediti dvojno rabo, ampak s požarnimi predpisi, ki zagotavljajo varnost stanovalcev in turistov."



Barbara Rajgelj,

Pravna mreža za varstvo demokracije

Pri obstoječi zakonodaji gre po njenih besedah za veliko diskrepanco med realnostjo in formalnostjo. "Na formalni ravni imamo ekstremno zahtevno in rigidno zakonodajo, na dejanski ravni pa ničesar od tega ne upoštevamo. Ker sem pragmatična, bi morda nekoliko rahljala formalne predpise, ampak zahtevala, da se upoštevajo, se pravi, da bi bilo lažje morda urediti dvojno rabo, ampak s požarnimi predpisi, ki zagotavljajo varnost stanovalcev in turistov," je še povedala.

Na okrogli mizi, ki jo je v ponedeljek zvečer na temo regulacije oddaje stanovanj v kratkotrajni najem organizirala Pravna mreža za varstvo demokracije, pa je arhitekta Martina Ferfila opozorila na vidik upoštevanja prostorske zakonodaje. Do sedaj namreč po njenih besedah vključevanja kratkotrajnega najema stanovanj v prostorsko načrtovanje in akte ni bilo, ker se ga je v državi "pač dopustilo". Če bodo deli objekta v večstanovanjski stavbi po novem označeni, da se uporabljajo za kratkotrajni najem turistom, bo moralo biti temu prilagojeno tudi uporabno dovoljenje stavbe, del katerega je primerna klasifikacija objektov. Prav tako bodo morali biti dvojni rabi prilagojeni občinski akti, je navedla Ferfila.