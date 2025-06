Končno premirje med Izraelom in Iranom?

Iranski predsednik Masud Pezeškian je zatrdil, da ga bo Iran premirje spoštoval, če bo enako storil Izrael. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je medtem razglasil "zgodovinsko zmago" nad Iranom.

Premirje med Iranom in Izraelom, ki ga je v torek oznanil ameriški predsednik Donald Trump, za zdaj drži. Iranski predsednik Masud Pezeškian je v torek zvečer zatrdil, da ga bo Teheran spoštoval, če bo enako storil Izrael. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem razglasil "zgodovinsko zmago" nad Iranom.

Pezeškian je v torek zvečer po zasedanju iranskega sveta za nacionalno varnost oznanil konec "12-dnevne vojne, ki jo je državi vsilil Izrael", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Obenem so v Iranu poudarili, da ostajajo v pripravljenosti.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij, ki se sklicujejo na iranske, so v islamski republiki v zadnjih 12 dneh aretirali 700 ljudi, ki jih obtožujejo sodelovanja v Izraelom. Danes so zaradi sodelovanja z izraelsko tajno službo Mosad tri obesili.

Iranske oblasti so napovedale, da bodo v soboto organizirali državniški pogreb za visoke vojaške poveljnike in jedrske znanstvenike, ki so bili ubiti v izraelskih napadih.

Izraelski premier Netanjahu je medtem v torek zvečer razglasil zgodovinsko zmago in zagotovil, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja.

Poveljnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir pa je dejal, da so napadi iranski jedrski program zavrli za več let, vendar pa "kampanja" proti Iranu še ni končana, temveč samo stopa v novo poglavje.

Ameriški obveščevalni podatki, o katerih poročajo ameriški mediji, sicer kažejo, da iranske jedrske zmogljivosti niso bile uničene in da so napadi iranski jedrski program zavrli le za nekaj mesecev. Ameriški predsednik je poročanje medijev označil za lažno in še naprej vztraja, da so iranskemu jedrskemu programu zadali smrtonosni udarec.

Da se razmere umirjajo, dokazuje objava izraelske vojske o odpravi vseh omejitev za Izraelce, ki so veljale 12 dni, od začetka izraelskega napada na Iran, ki mu je sledil odgovor Teherana.

Tudi letalski promet v Izraelu se po navedbah tujih tiskovnih agencij normalizira, v torek zvečer so odprli letališče Ben Gurion v Tel Avivu. Medtem bo iranski zračni prostor ostal zaprt do četrtka do 12.30 po srednjeevropskem času.

Iranske oblasti so danes odpravila tudi blokado dostopa do svetovnega spleta, ki so jo uvedle ob začetku izraelskega napada. "Dostop do interneta je normaliziran," je sporočilo ministrstvo za komuniciranje v Teheranu.

Oblasti so trdile, da je blokada interneta nujna zaradi zaščite pred napadi, a številni Iranci temu niso verjeli in so menili, da je šlo za poskus cenzure poročil o napadih.

V 12 dneh je bilo v Iranu po podatkih zdravstvenega ministrstva ubitih najmanj 610 civilistov, več kot 4700 je bilo ranjenih. V Izraelu pa so povračilni napadi Irana po uradnih podatkih terjali 28 smrtnih žrtev.