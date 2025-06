»Tisto, kar šteje, je, kaj je Slovenija uspela izpogajati. Vse ostalo so igre za lastno javnost.«

Slovenski premier Robert Golob kljub pozivom koalicijskih strank SD in Levica danes na vrhu Nata ne bo nasprotoval skupni izjavi, v kateri se bodo voditelji po napovedih zavezali k zvišanju obrambnih izdatkov na 5 odstotkov BDP

Premier Robert Golob kljub pozivom koalicijskih strank SD in Levica danes na vrhu Nata ne bo nasprotoval skupni izjavi, v kateri se bodo voditelji po napovedih zavezali k zvišanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2035. Kot je povedal ob prihodu na vrh Haagu, namreč izjava obravnava širšo varnost.

"Pogajanja so bila trda in dolga. Uspelo nam je razširiti definicijo, da varnost ni samo orožje. To je tisto, kar je za nas najbolj pomembno," je v odgovoru na vprašanje, ali bo v skladu s pozivi SD in Levice zavrnil sklepno izjavo vrha Nata v Haagu, pojasnil Golob.

Po njegovih besedah je treba namreč graditi odpornost družbe, in sicer ne samo zaradi trenutnih zunanjepolitičnih razmer, ampak tudi zaradi priprav na podnebno krizo in na morebitno prehransko krizo.

"Sedanja definicija izdatkov znotraj zavezništva pokriva tudi ta del. Mi smo s tem zadovoljni, zato deklaraciji ne bomo nasprotovali," je poudaril.

Dodal je, da je izjava povsem v skladu s cilji Slovenije. Nedavno sprejeta resolucija, ki predvideva zvišanje proračunskih izdatkov za varnost in obrambo na dva odstotka BDP še letos, do leta 2030 pa na tri, pa ob tem v celoti izpolnjuje pričakovanja zavezništva do Slovenije, je poudaril premier.

Glede nasprotovanja strank, ki poleg Gibanja Svoboda sestavljata koalicijo, izjavi Nata je dejal, da je bilo v zadnjih tednih "ogromno nastopov za javnost".

"Ampak to ne šteje. Tisto, kar šteje, je, kaj je Slovenija uspela izpogajati. Vse ostalo so igre za lastno javnost. Mi ne nastopamo, mi imamo odgovornost do državljank in državljanov in to je edino, kar šteje," je poudaril Golob.

Po njegovem mnenju je odgovornost katerekoli slovenske vlade in njenega predsednika, da zagotovi varnost vsem prebivalcem Slovenije. "Slovenija je v tem trenutku po vseh mednarodnih lestvicah varna država. Naša odgovornost je, da zagotovimo, da to tudi ostane," je povedal ob prihodu na zasedanje voditeljev članic Nata.

Ti bodo po napovedih potrdili sklepno izjavo, v kateri se bodo zavezali k zvišanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035. Od tega bodo morale zaveznice 3,5 odstotka BDP nameniti za naložbe neposredno v obrambo, še dodatnih 1,5 odstotka pa v naložbe, povezane z njo.

Predsednik SD Matjaž Han in koordinatorica Levice Asta Vrečko sta v zadnjem tednu večkrat pozvala premierja in predsednika Svobode Goloba, naj ne podpre skupne izjave.

"Kot predsednik Socialnih demokratov pozivam, da Slovenija na vrhu zveze Nato ne soglaša z dvigom sredstev na pet odstotkov BDP," je v izjavi, objavljeni v torek na računu SD na omrežju X, zapisal Han.

Vrečko pa je v torek zvečer po objavi sporočila generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, v katerem je med drugim napovedal, da bo republikanec z zvišanjem izdatkov za obrambo v Haagu dosegel nov velik uspeh, zapisala, da "ni še prepozno, da predsednik vlade jutri ne podpre zaveze za dvig sredstev za Nato".