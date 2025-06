»V Levici ne podpiramo dviga izdatkov za orožje«

V Levici so poudarili, da delajo za ljudi, ne za orožje

Levica je pred nekaj leti neuspešno zbirala podpise za ustavitev nakupa oklepnikov tretje Janševe vlade

Ljubljana, 25. junija - V Levici nismo in nikoli ne bomo podprli zavez, da se izdatki za orožje dvignejo, je danes dejala koordinatorica Levice Asta Vrečko, potem ko so voditelji članic Nata, med njimi premier Robert Golob, danes dvig podprli. Zatrdila je, da razprave o tej temi na vladi ni bilo in da gre za zavezo predsednika vlade.

"V Levici nismo in nikoli ne bomo po podprli nikakršnih zavez ali sklepov za to, da se izdatki za orožje dvignejo, kajti sami celo nasprotujemo članstvu v zvezi Nato," je dejala vodja najmanjše stranke vladne koalicije. Dodala je, da eskalacije po svetu kažejo na to, da so bolj kot politike za oboroževanje potrebne politike za mir.

V Levici po njenih besedah podpirajo politiko miru in ostajajo trdno prepričani, da zviševanje proračunskih sredstev na račun oboroževanja ni prava pot. "Dokler smo mi v vladi in politiki, bomo temu nasprotovali," je dejala.

Na vprašanje, da je Levica del vlade, ki je deklaracijo o dvigu izdatkov podprla, je Vrečko odvrnila, da o tem na vladi ni bilo razprave in da gre za zavezo predsednika vlade. Potrdila je, da so sicer prejeli izhodišča za udeležbo premierja na vrhu Nata, v katerih pa po njenih besedah ni pisalo, da bo Slovenija zvišanje izdatkov podprla.

"Tam notri (...) tudi piše, da Slovenija ostaja zavezana resoluciji, ki jo je sprejela v državnem zboru, česar v Levici nismo podprli in smo tudi sklicali posvetovalni referendum na to temo," je pojasnila.

"To stališče Levice ni politikantstvo, to je naša osnovna politika, da delamo za ljudi, ne za orožje," je odgovorila na vprašanje o besedah premierja Goloba, ki je nasprotovanje dvigu znotraj vlade označil za predstavo za javnost.

Dvigu izdatkov nasprotujejo tudi v stranki SD, kjer so minuli petek posvarili pred njegovimi negativnimi posledicami za evropske družbe. Stranka je sicer predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, ki med drugim predvideva tudi dvig izdatkov na tri odstotke BDP do leta 2030, podprla.

Članice Nata so se danes na vrhu v Haagu dogovorile, da bodo do leta 2035 izdatke za obrambo zvišale na pet odstotkov letno.