Trump o bodočem županu New Yorka / »Že prej smo imeli radikalne levičarje, ampak to je že smešno«

Ameriški predsednik Donald Trump je bodočega demokratskega kandidata za župana mesta New York Zohrana Mamdanija opredelil kot 100-odstotnega komunističnega norca

Zohran Mamdani na shodu proti rasizmu lani v New Yorku

© Bingjiefu He / WikiCommons

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo bodočega demokratskega kandidata za župana mesta New York Zohrana Mamdanija opredelil kot 100-odstotnega komunističnega norca. Z napadom na favorita na novembrskih volitvah se je pridružil številnim pripadnikom svojega skrajno desnega gibanja Maga (Make America Great Again), ki so kritični do Mamdanija.

33-letni musliman in demokratični socialist Mamdani je na torkovih strankarskih volitvah osvojil največ glasov za demokratsko župansko nominacijo. Njegov najbližji tekmec, nekdanji guverner države New York Andrew Cuomo, je priznal poraz.

V mestu New York je trikrat več registriranih demokratov kot republikancev in Mamdani je zato favorit za zmago novembra, ko se bo pomeril proti aktualnemu županu Ericu Adamsu.

Trump je mnenje o Mamdaniju objavil na družbenem omrežju Truth Social med letom domov z vrha zveze Nato v Haagu. "Končno se je zgodilo. Demokrati so prestopili mejo. Že prej smo imeli radikalne levičarje, ampak to je že smešno. Zgleda GROZNO. Njegov glas je hreščav, ni preveč pameten," je med drugim Trump menil o Mamdaniju.

Ta v primeru zmage med drugim napoveduje višje davke za bogate Newyorčane, zastonj avtobusne prevoze, zamrznitev najemnin, reformo policije, pri zunanjepolitičnih vprašanjih pa izstopa zaradi odkritih propalestinskih stališč.

Mamdani se bo novembra na volitvah pomeril z republikanskim aktivistom Curtisom Sliwo in sedanjim županom Adamsom, ki je po zvezni obtožnici zaradi korupcije zapustil demokratsko stranko. Adams trenutno v anketah uživa le okrog 20 odstotkov podpore, ker mu Newyorčani zamerijo, da se je v zameno za odstop od obtožnice s Trumpom dogovoril za pomoč pri lovu na nedokumentirane priseljence.

Vendar pa je Mamdanijeva zmaga prestrašila milijonarje z Wall Streeta in druge bogate newyorške demokrate ter lastnike stanovanjskih nepremičnin, ki bodo svoj politični denar sedaj namesto za Cuoma porabili za Adamsovo kampanjo, poročajo lokalni mediji.

Adams svari, da bo Mamdani uničil policijo in poskrbel za rast kriminala v mestu, podobno pa trdijo tudi Trumpovi podporniki.

Trumpov svetovalec Steve Miller je Mamdanija označil za anarhističnega socialista, ki so ga izvolili nezakoniti priseljenci. Podobno ostro so ga napadli ostali vplivni obrazi Trumpovega gibanja Maga.

V Ugandi rojeni Mamdani je indijskega rodu in musliman, zaradi česar je bil v preteklih tednih redno tarča islamofobnih napadov desnice, ki mu med drugim neutemeljeno očita antisemitizem.