Trump / »Imamo kupca za TikTok«

Je ameriški predsednik res našel kupce za družbeno omrežje TikTok?

Predsednik ZDA Donald Trump je v intervjuju za televizijo Fox News zatrdil, da je našel skupino bogatih kupcev, ki so pripravljeni kupiti družbeno omrežje TikTok. Trump je sicer že večkrat podaljšal rok, ki ga je prejšnja vlada v ZDA postavila kitajskemu podjetju in lastniku platforme ByteDance za prodajo priljubljene aplikacije.

"Imamo kupca za TikTok. Zelo premožni ljudje. Gre za skupino bogatih ljudi," je Trump po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal v današnjem intervjuju za oddajo Sunday Morning Futures na televiziji Fox News.

Več podrobnosti ni razkril, dejal pa je, da bo njihovo identiteto razkril "v približno dveh tednih".

Povedal je tudi, da bo za posel verjetno potrebna odobritev Kitajske, in da verjame, da bo predsednik Xi Jinping pristal na ponudbo.

Trump je sicer ravno prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, s katerim je že tretjič podaljšal rok za prodajo TikToka za dodatnih 90 dni.

Zakon, ki določa, da mora ByteDance prodati TikTok, sicer bodo omrežju onemogočili delovanje na ameriškem trgu, je začel veljati tik pred Trumpovim prevzemom oblasti.

ZDA so zakon sprejele v skrbi, da je ByteDance in s tem TikTok pod nadzorom kitajskih oblasti, ki prek aplikacije vohunijo za Američani.

Namero za prevzem večinskega deleža v TikToku je doslej izrazilo več velikih ameriških podjetij, skladov in skupin, vendar pa ByteDance v prodajo doslej ni privolil. So pa potrdili pogovore z ameriško vlado in dodali, da bo vsak dosežen dogovor "odvisen od odobritve v skladu s kitajsko zakonodajo".

NGaTkR3FOx0