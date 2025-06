Iran od Izraela in ZDA zahteva odškodnino

Iran je na Združene narode (ZN) naslovil pismo z zahtevo, da se kot krivca za 12-dnevno vojno med Izraelom in Iranom uradno prepoznata Izrael in ZDA

Iran je na Združene narode naslovil pismo z zahtevo, da se kot krivca za 12-dnevno vojno med Izraelom in Iranom, ki se je v torek končala s prekinitvijo ognja, uradno prepoznata Izrael in ZDA. V Teheranu ob tem izražajo določeno mero dvoma v to, da se bo Izrael še naprej držal dogovora o premirju.

"Uradno zahtevamo, da Varnostni svet prepozna izraelski režim in ZDA kot pobudnika agresije ter njihovo nadaljnjo odgovornost, vključno s plačilom odškodnine in reparacij," je v pismu generalnemu sekretarju ZN Antoniu Guterresu zapisal iranski zunanji minister Abas Aragči.

Novi načelnik generalštaba iranskih sil Abdolrahim Musavi je ob tem dejal, da Iran ni začel vojne, temveč se je "odzval na agresijo" Izraela.

"Resno dvomimo, da bo sovražnik spoštoval svoje zaveze, vključno s prekinitvijo ognja, in smo se pripravljeni odzvati s silo, če bomo ponovno napadeni," je še dejal iranski general.

Premirje, ki ga je v torek po 12 dneh zračnih napadov in obstreljevanja med Izraelom in Iranom razglasil ameriški predsednik Donald Trump, sicer za zdaj še vedno drži. ZDA so se z napadi na iranske jedrske objekte pred tem vključile v vojno, ki jo je 13. junija z napadom na Iran sprožil Izrael.

V 12 dneh spopadov je bilo v Iranu po podatkih zdravstvenega ministrstva ubitih najmanj 627 civilistov, več kot 4900 je bilo ranjenih. V Izraelu pa so povračilni napadi Irana po uradnih podatkih terjali 28 smrtnih žrtev.