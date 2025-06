»ZDA ne bodo dopuščale sodnega pregona izraelskega premierja Netanjahuja«

Izraelski premier Netanjahu se je ameriškemu predsedniku Trumpu zahvalil za podporo

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto sporočil, da ZDA "ne bodo dopuščale" nadaljnjega sodnega pregona izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja zaradi obtožb o korupciji. Netanjahu se mu je zahvalil za podporo. "Skupaj bomo naredili Bližnji vzhod spet velik!" je zapisal v odzivu na omrežju X.

"ZDA porabijo milijarde dolarjev letno, veliko več kot za katero koli drugo državo, za zaščito in podporo Izraela. Tega ne bomo dopuščali," je Trump po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal na svoji platformi Truth Social.

Netanjahuja je označil za "vojnega junaka" in zapisal, da bo sodni postopek motil premierja v pogajanjih z Iranom in gibanjem Hamas. "Ta parodija 'pravičnosti' bo ovirala pogajanja tako z Iranom kot Hamasom," je ocenil Trump, čeprav ni jasno, na katera pogajanja z Iranom je mislil.

Donald Trump,

predsednik ZDA

"To je politični lov na čarovnice, zelo podoben lovu na čarovnice, ki sem ga moral sam doživljati," je še dodal.

Sodišče v Izraelu je v petek zavrnilo prošnjo Netanjahuja za preložitev pričanja v sodnem postopku zaradi obtožb korupcije, ki sicer traja od leta 2020.

Netanjahujevi odvetniki so se v prošnji za preložitev neuspešno sklicevali na "regionalni in globalni razvoj dogodkov", saj da se mora Netanjahu v luči izraelskih operacij v Gazi in drugod v regiji "popolnoma posvetiti upravljanju najpomembnejših nacionalnih, diplomatskih in varnostnih vprašanj".

Netanjahuju tožilstvo očita, da naj bi skupaj z ženo Saro od milijarderjev v zameno za politične usluge prejela več kot 260.000 dolarjev luksuznega blaga. S sklepanjem dogovorov naj bi si Netanjahu prav tako prizadeval zagotoviti pozitivno poročanje o sebi v dveh izraelskih medijih.

Netanjahu je doslej vztrajno zavračal vse obtožbe in zatrjeval, da gre za "lov na čarovnice". Enako je že v sredo v objavi na omrežju Truth Social zapisal tudi Trump in ob tem pozval k ustavitvi postopka ali pomilostitvi izraelskega premierja.