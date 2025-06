»Srbija se ni in se ne bo nikoli ustavila«

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je poudaril, da "Srbije ne morete premagati z nasiljem"

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po sobotnih študentskih protestih v nedeljo nagovoril javnost in ob tem dejal, da je "Srbija zmagala". "Srbije ne morete premagati z nasiljem, kot so nekateri hoteli. Srbija se ni in se ne bo nikoli ustavila," je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

V nagovoru je med drugim napovedal, da bodo čez nekaj dni odprli cestni odsek Pakovraće - Požega, s čimer bo v zadnjih 12 letih po njegovih besedah zgrajenih 610 kilometrov avtocest in hitrih cest. "Z zadovoljstvom lahko rečem, da bo čas, odkar smo skupaj na oblasti, označen kot čas, v katerem je bilo zgrajenih petkrat več avtocest in hitrih cest kot v vseh časih od druge svetovne vojne do takrat," je dejal Vučić.

"Zelo pomembno je, da se nismo ustavili pri privabljanju investitorjev, imamo pa velike težave, saj imamo zaradi blokad, uničenja in razdejanja države v preteklih sedmih mesecih za 46 odstotkov nižjo raven naložb kot lani," je povedal.

Napovedal je še, da naj bi do leta 2027 dvignili minimalno plačo na najmanj 650 evrov. Ugodni naj bi bili tudi podatki o številu potnikov pri državnem letalskem prevozniku Air Serbia, kar je po besedah Vučića dokaz za višanje življenjskega standarda.

Srbski predsednik je javnost nagovoril potem, ko je v Beogradu v soboto na poziv srbskih študentov potekal nov protest, kjer se je po navedbah organizatorjev in medijev zbralo okoli 140.000 protestnikov. Po koncu programa študentskega protesta so se ponekod zgodili incidenti, prišlo je tudi do spopadov s policijo.

"Zahtevam od pristojnega tožilstva, da opravi svoje delo, da se ne dela nesposobno in naivno. Prihaja čas odgovornosti. Ne bom podpisal pomilostitev, nobene odveze od nadaljnjega pregona tistih, ki smo jih petstokrat opozorili, naj ne sodelujejo v nasilju."



Aleksandar Vučić,

srbski predsednik

Vučić je povedal, da bodo kaznovali odgovorne za "napad" na policijo, policistom pa čestital za "profesionalen in resen pristop".

"Zahtevam od pristojnega tožilstva, da opravi svoje delo, da se ne dela nesposobno in naivno. Prihaja čas odgovornosti. Ne bom podpisal pomilostitev, nobene odveze od nadaljnjega pregona tistih, ki smo jih petstokrat opozorili, naj ne sodelujejo v nasilju," je dejal.

Protestniki so vladi v soboto postavili ultimat, da mora do večera razpisati predčasne parlamentarne volitve in izprazniti park pred skupščino, kjer že mesece taborijo nasprotniki študentskih blokad fakultet. V nasprotnem primeru so napovedali državljansko nepokorščino. Vučić je že v petek zavrnil zahteve protestnikov.

Notranji minister Ivica Dačić je medtem danes sporočil, da je bilo v soboto poškodovanih 48 pripadnikov policije in 22 protestnikov.

"Z neprijavljenega javnega shoda je bilo pripeljanih 77 oseb, od tega je ena mladoletna. Pridržanih je 38 oseb, zoper 35 oseb bodo vložene kazenske ovadbe, zoper 26 oseb pa bo vložena zahteva za uvedbo prekrškovnega postopka," je navedel. Po njegovih besedah je bilo na sobotnem shodu po ocenah policije okoli 36.000 ljudi.

